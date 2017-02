LUCA VARANI / News, Manuel Foffo e Marco Prato: al via il processo, la parola alle parti civili e al pm (Ultime notizie oggi, 6 febbraio 2017)

LUCA VARANI NEWS, MANUEL FOFFO E MARCO PRATO A PROCESSO: PARTI CIVILI E PM IN AULA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Lo scorso 27 gennaio si è tenuta l'udienza preliminare per l'omicidio di Luca Varani, il giovane 23enne ucciso il 4 marzo 2016 a Roma. Al termine dell'importante appuntamento in aula, le strade giudiziarie di Manuel Foffo e Marco Prato, i due amici 30enni accusati del massacro messo in atto nell'appartamento del primo, al Collatino, al culmine di un festino a base di alcol e droga, si sono definitivamente separate. Come riporta Delitti.net, dunque, Foffo, reo confesso, ha deciso di ricorrere al rito abbreviato, mentre Prato ha optato per il rito ordinario. Il nuovo appuntamento con la giustizia è fissato per la giornata odierna, quando a prendere la parola saranno le parti civili e il pm Francesco Scavo. Nell'udienza preliminare, il giudice Nicola Di Grazia, oltre ad aver accolto la richiesta sui riti formulata dai difensori dei due imputati, ha anche ammesso come parti civili non solo i genitori di Luca Varani, ma anche la giovane fidanzata Marta Gaia. Nella passata occasione Manuel Foffo e Marco Prato, entrambi accusati di concorso in omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, hanno deciso di non essere presenti in aula, attendendo così in carcere le novità sul processo che li vedrà protagonisti, seppur in modo differente. Il primo, scegliendo il rito abbreviato spera di ottenere lo sconto di un terzo della pena previsto in caso di condanna. La sua difesa ha anche tentato la carta dell'infermità mentale in seguito all'elevato uso di alcol e stupefacenti. Sebbene le prove contro di lui siano tante, come ricorda il settimanale Giallo, Marco Prato ha invece sempre sostenuto di non aver partecipato al massacro di Luca Varani, motivo per il quale è ora pronto ad affrontare un processo ordinario, quindi più articolato e che si svolgerà al cospetto della Corte d'Assise. L'udienza di oggi sul delitto di Luca Varani avrà una grande importanza poiché sentiremo ancora una volta la ricostruzione del pm capitolino, probabilmente con i dettagli shock sul massacro del 23enne, definito una vera e propria mattanza. Tutto risale all'alba del 4 marzo dello scorso anno, quando in preda agli effetti di sostanze alcoliche e droga, i due imputati si misero alla ricerca di qualcuno da torturare e uccidere con il solo scopo di "vedere l'effetto che fa". La vittima prescelta fu proprio Luca Varani, invitato nell'appartamento di Foffo forse con la scusa di avere in cambio del denaro. Nel descrivere le fasi cruciali dell'omicidio del giovane romano, Il Giornale ha riportato quanto contenuto nel provvedimento di chiusura delle indagini da parte della Procura. Varani fu fatto denudare, quindi gli fu offerto da bere. Nel bicchiere i due presunti assassini misero uno psicofarmaco che "lo stordiva a tal punto da costringerlo a recarsi in bagno". Fu in quel momento che prese il via la tortura ai danni del povero Luca Varani, finito con coltelli, corda di nylon e martello, dopo una violenza inaudita durata oltre due ore. Per la successiva udienza, nel corso della quale la parola passerà ai difensori, occorrerà attendere il prossimo 21 febbraio.

