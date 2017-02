MENINGITE NEWS: CRESCE LA PSICOSI FRA I CITTADINI. L'ASSESSORE DELLA LOMBARDIA, "NON SIAMO IN EMERGENZA" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - A causa dell'emergere di casi di meningite sempre più gravi, continua ad accrescere la paura fra la popolazione di una possibile epidemia in atto. Su questo argomento è intervenuto in questi giorni anche Giulio Gallera, l'Assessore al Welfare della Lombardia, riguardo alla morte di una 32enne a Luino. Arrivate le conferme che la donna, infatti, è stata colpita da "meningite di tipo pneumococcico" ed è stato pertanto escluso che si sia trattato di un'infezione da meningococco ed il conseguente contagio. "Dalle indagini effettuate", riferisce Gallera a Faro di Roma, "è emerso che la paziente rientrava in quelle categorie definite 'soggetti a rischio' (anziani o pazienti con patologie gravi)", che riguardano 500 decesssi l'anno. Smentita quindi l'emergenza medica ed è stato ribadito ancora una volta che la maggiore risonanza mediatica dei casi di meningite avvenuti in Italia sta alimentando un timore legittimo ma infondato.



MENINGITE NEWS LA SPEZIA, BARISTA 25ENNE IN MORTE CEREBRALE: SOLO 12 PERSONE SU 80 SOTTOPOSTE A PROFILASSI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - In queste ore dovrebbero arrivare i primi aggiornamenti riguardo al barista i 25 anni che è stato ricoverato lo scorso venerdì presso l'ospedale Sant'Andrea di La Spezia. L'elettroencefalogramma stabilirà infatti se il ragazzo presenta un miglioramento dal punto di vista neurologico oppure se il peggioramento delle ultime ore sarà in aumento. Nel frattempo, solo 12 delle 80 persone individuate fra amici e familiari sono state sottoposte alla profilassi prevista in questi casi, come sottolinea La Repubblica. Questo particolare confermerebbe oltretutto come il caso abbia suscitato un'ingiustificata psicosi, soprattutto per quanto riguada il locale in cui lavorava il giovane. L'assessorato alla Sanità della Regione ha già annunciato che il luogo non è a rischio, ma questo non ha fermato 300 persone a raggiungere gli uffici per sottoporsi alla vaccinazione.

