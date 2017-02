Omicidio di Vasto/ Fabio Di Lello, "giustiziere" di Italo D'Elisa: sorvegliato a vista in carcere (Oggi, 6 febbraio 2017)

FABIO DI LELLO: OMICIDIO DI VASTO, "GIUSTIZIERE" DI ITALO D'ELISA. SORVEGLIATO A VISTA IN CARCERE (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Fabio Di Lello ha bisogno di calore umano: lo ha dichiarato l'avvocato del "giustiziere" di Italo D'Elisa, finito in carcere per l'omicidio di Vasto. L'uomo è in isolamento ed è guardato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria per evitare che commetta sciocchezze. Stando a quanto riportato da Il Centro, gli sono stati consegnati alcuni libri della biblioteca del carcere, tra cui "L'uomo che sussurrava ai cavalli" di Nicholas Evans. Il padre della vittima, Angelo D'Elisa, ieri a L'Arena di Massimo Giletti: «Quando ha ucciso Roberta Smargiassi mi ha detto che avrebbe voluto morire lui al suo posto. La sua vita era distrutta. Mi diceva: "Io chiudo gli occhi e vedo quell'incidente". È stato ricoverato anche lui, perché ha avuto un trauma». Il padre di Italo D'Elisa ha chiesto pietà per le tre famiglia distrutte, compresa la sua, e di essere lasciati tranquilli a pregare.

FABIO DI LELLO: OMICIDIO DI VASTO, "GIUSTIZIERE" DI ITALO D'ELISA. INTERVIENE IL PROCURATORE CAPO (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Italo D'Elisa non poteva finire in carcere dopo aver investito e ucciso la moglie di Fabio Di Lello: il motivo è stato spiegato dal procuratore capo Giampiero Di Florio, che è intervenuto ieri a L'Arena di Massimo Giletti. Imputato per omicidio stradale per la morte di Roberta Smargiassi, la vittima dell'omicidio di Vasto non era protagonista di un caso di giustizia lenta: «In meno di quattro mesi è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio. Grazie ai tempi del tribunale di Vasto siamo riusciti a ottenere l'udienza preliminare il 21 febbraio 2017. A tutto si poteva pensare tranne che a un arresto facoltativo in flagranza di reato». Per Di Florio sono state rispettate le regole di uno stato di diritto e non bisognerebbe confondere giustizia con giustizialismo. Il procuratore capo ha raccontato che la velocità di Italo D'Elisa non era eccessiva, andava a 62 con un limite di 50 chilometri, e non aveva assunto sostanze stupefacenti o alcolici. Inoltre, si è fermato a prestare i primi soccorsi, nei limiti del possibile. «Non c'erano le esigenze cautelari, non possiamo inventarcele come anticipazione della pena» ha concluso Di Florio.

