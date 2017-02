TERREMOTO OGGI/ INGV, ultime scosse: sciame sismico a Macerata, all'estero trema il Cile (dati in tempo reale, 6 febbraio 2017, ora 1:32)

TERREMOTO OGGI IN CILE: SCOSSA DI 3.8M A VALPARAISO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 6 FEBBRAIO 2017) - Un terremoto ha colpito nella notte di oggi dall'altra parte del mondo in una nottata al momento piuttosto tranquilla in Italia. In fermento il sottosuolo all'estero, dove alle 00:36 si è verificata una scossa di 3.8M a Valparaiso, in Cile. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 32.82 e longitudine 71.11, ipocentro a 34 km di profondità. Secondo il Dipartimento di Geofisica dell'Università del Cile, a Santiago, l'epicentro si trova inoltre ad 11 km da Hacienda La Calera e 54 km da Valparaiso. Trema l'Afghanistan, dove alle 00:21 si è verificata una scossa di 4.2M. La zona colpita è la regione Hindu Kush, mentre l'epicentro è stato individuato a latitudine 36.58 e longitudine 70.55, a 206 km di profondità. Alle 00:07 è stato colpito invece il Messico, nella provincia di Oaxaca, da una scossa di 4.3M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 16.72 e longitudine 94.74, ipocentro a 109 km di profondità. Secondo i dati rilevati dall'Istituto di Geofisica e Servizio Sismologico Nazionale di Città del Messico, il punto colpito si trova a 21 km da Niltepec e 173 km da Tuxtla Gutierrez, entrambe in Messico.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 6 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda l'Italia non si rilevano scosse di importante entità nella fascia oraria 00:00/1:00. L'ultima scossa è stata rilevata infatti in provinia di Macerata alle 23:42, pari a 2.2M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 43 e longitudine 13.03, ipocentro ad 8 km di profondità. Interessate Monte Cavallo, Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Visso, Muccia, Serravalle di Chienti, Ussita, Fiastra, Acquacanina, Preci, Sellano, Castelsantangelo sul Nera, Camerino, Bolognola e Sefro. Alle 23:40 colpita invece la provincia dell'Aquila da un sisma di 2.3M. L'epicentro è stato rilevato dal Centro Nazionale Terremoti INGV a latitudine 42.51 e longitudine 13.29, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate Capitignano, Montereale, Barete, Campotosto, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Amatrice, Borbona, Crognaleto, Cittareale, Posta, Scoppito e L'Aquila.

© Riproduzione Riservata.