WANDA NARA / Lutto in casa Icardi, è morta nonna Rosa (oggi, 6 febbraio 2017)

WANDA NARA, LUTTO IN CASA ICARDI: E' MORTA NONNA ROSA (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Brutta tragedia per la famiglia di Mauro Icardi, a causa della morte della nonna di Wanda Nara, la moglie. La notizia è stata diffusa qualche minuto dopo il fischio d'inizio del Derby d'Italia, un'occasione che ha visto impegnata Wanda nel pubblicare foto con l'anziana sui propri profili social. "Ti ricorderemo sempre col sorriso per il tuo umore e con tenerezza per la tua gentilezza", scrive a corredo del post. Sullo sfondo, una cornice di tante foto scattate insieme ed altrettanti ricordi. In famiglia durante le vacanze di Natale o in auto per affrontare il nuovo viaggio con i bis nipotini, con cui c'è anche un bel primo piano. In tutte nonna Rosa sorride, sia con le labbra che con gli occhi, mentre Wanda Nara la abbraccia a sé in tutte le occasioni possibili.

Clicca qui per vedere il post di Wanda Nara.

WANDA NARA, LUTTO IN CASA ICARDI: E' MORTA NONNA ROSA (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017). CONTINUA LA POLEMICA SUI SOCIAL CONTRO IL CALCIATORE - A pochi minuti da Juve-Inter, il vantaggio dei bianconeri è stato interrotto dalla notizia della morte di nonna Rosa, che ha sconvolto la famiglia di Mauro Icardi e della moglie Wanda Nara. Intanto continua la polemica verso il giocatore, ancora accusato sui social di aver "rubato" la compagna del migliore amico. Si dibatte fra attacchi e difesa fra i fan, fra chi lo giustifica con la classica frase di circostanza "così è la vita" ed altri che invece si appellano al più spirituale "Chi è senza peccato scagli la prima pietra". Ogni post della coppia Mauro Icardi-Wanda Nara è buono per mandare avanti la polemica, compreso uno che la modella ha pubblicato sulla propria pagina Facebook e che riprende il momento in cui il calciatore è stato ospite di C'è posta per te, il programma condotto ed ideato da Maria De Filippi.

Clicca qui per vedere il post di Wanda Nara e leggere i commenti.

© Riproduzione Riservata.