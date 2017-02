16ENNE UCCIDE I GENITORI / Omicidio Ferrara: il padre di Manuel Sartori, "Pensiamo sia stato minacciato, condizionato" (Oggi 7 febbraio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI, OMICIDIO FERRARA: LA STANZA DEL MALE DI MANUEL SARTORI E LE PAROLE DEL PADRE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - E' passato quasi un mese dal terribile omicidio che si è consumato a Pontelangorino, Ferrara. Era il 10 gennaio scorso quando i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni venivano massacrati a colpi di ascia dal 17enne reo confesso Manuel Sartori, su esplicita - ed insistente - richiesta dell'amico (o forse qualcosa di più) Riccardo, figlio della coppia uccisa. Dopo tre settimane, come riferisce il portale DiariodiTorino.it, entrambi i ragazzi sarebbero pentiti per il terribile gesto compiuto: Riccardo, il figlio 16enne delle due vittime, nel carcere minorile di Torino avrebbe manifestato il suo sincero pentimento alla psicologa riferendo di essersi trovato in una sorta di stato di trance e di aver quindi agito senza lucidità e senza ben comprendere cosa stesse realmente facendo. "Non volevo che morissero", avrebbe dichiarato più volte dalla struttura carceraria che lo ospita. Ora, il suo avvocato starebbe seriamente pensando di richiedere per lui l'affidamento ad una comunità, sebbene non abbia ancora presentato ufficialmente ricorso al Tribunale del Riesame. A vivere in un vero e proprio incubo è anche la famiglia di Manuel Sartori, il 17enne incitato dall'amico a compiere il massacro dei coniugi Vincelli, trucidati nella loro abitazione. Rudi Sartori, padre del giovanissimo assassino reo confesso, ha incontrato il cronista del quotidiano Il Resto del Carlino, conducendolo nella camera del figlio e descrivendo quanto in essa contenuto come "il male". Il riferimento è ai tanti giochi per consolle con i quali Manuel trascorreva le ore, forse proprio insieme all'amico 16enne. "Tutta roba di guerra, tutti giochi dove il fine è uccidere", ha spiegato il genitore. Nell'estrarre i vari giochi per Xbox racchiusi in cassetto della cameretta del ragazzo ora in carcere con l'accusa di duplice omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, Rudi Sartori li descrive come "cose brutte". "Tutte cose violente. Tutti giochi dove il fine è uccidere. Uccidere il numero più alto di persone", aggiunge. Nella mente dell'uomo è ancora intatta l'immagine di quel 10 gennaio scorso, quando cioè incrociò gli occhi del figlio, in compagnia dell'amico 16enne, ignaro di quanto accaduto solo poche ore prima. Era appena l'alba quando Manuel e Riccardo bussarono alla finestra: "Mio figlio era bianco. Ho pensato fosse stato il freddo", ha commentato Rudi. Anche il 17enne, al pari dell'amico, avrebbe iniziato a rendersi conto di quanto accaduto, ma il padre avrebbe iniziato a coltivare dei dubbi: "Mio figlio è stato condizionato". E' questa l'idea della famiglia di Manuel, che smentisce il fatto che il giovane avesse bisogno di soldi. Perché allora avrebbe deciso di compiere l'omicidio di Ferrara? "Noi pensiamo sia stato minacciato. Condizionato, appunto", ha ribadito il padre, che nei giorni scorsi ha confermato la volontà di non voler abbandonare il ragazzo. Condizionato dai giochi violenti, da Riccardo o da altro, questo non ci è dato saperlo.

