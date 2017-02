GIOIELLIERE MORTO/ Sorgono, ipotesi rapina: era legato a una sedia (Ultime notizie oggi, 7 febbraio 2017)

GIOELLIERE MORTO SORGONO: TENTATIVO DI RAPINA? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Potrebbe esserci un tentativo di rapina alla base della morte Giuseppe Mario Manca, il gioielliere di Sorgono, in provincia di Nuoro. Secondo quanto riportato da L'Unione sarda, il gioielliere è stato trovato stamattina nella sua casa, era imbavagliato e legato a una sedia: non è chiaro però se sia stato ucciso durante appunto una rapina finita male oppure se sia morto a causa di un malore. Giuseppe Mario Manca aveva 75 anni e sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza né ci sarebbero tracce di sangue. A scoprire il corpo del gioielliere sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai familiari di Manca che, da qualche giorno non avevano più sue notizie. L'uomo infatti era scomparso. Giuseppe Mario Manca è il proprietario della gioielleria Cose Belle in Corso 4 novembre. Nell'abitazione del gioielliere sono in corso i rilievi dei carabinieri del Ris che stanno cercando di capire che cosa sia effettivamente accaduto e se si sia trattato si un tentativo di rapina finito nel sangue.

