INCIDENTE STRADALE / Monza: auto travolge ciclista, grave 74enne (Ultime notizie oggi, 7 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE MONZA, GRAVE CICLISTA TRAVOLTO DA AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera a Monza, in via Monte Santo. Un ciclista è stato investito da un'auto: si tratta di un uomo di 74 anni che dopo essere stato travolto è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da MonzaToday, l'incidente stradale si è verificato all'intersezione con via Zara, a pochi passi dall'ufficio postale. Il ciclista è stato investito da una Audi A1 poco prima delle 21.30. Sul posto dell'incidente stradale sono intervenuti i medici del 118 insieme con gli agenti della polizia locale di Monza Il 74enne che stava andando in bicicletta è rimasto gravemente ferito in seguito allo schianto: è stato trasportato in codice rosso con un grave trauma addominale all'ospedale San Raffaele di Milano. I medici del 118 lo hanno intubato e sedato. La polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di questo incidente stradale.

