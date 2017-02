Numeri vincenti/ 10eLotto, estrazione di oggi 7 febbraio in diretta: Lotto e Superenalotto… (conc,16/2017, martedì)

10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI - La grande notte del 10eLotto: assieme a Lotto e Superenalotto, l’estrazione Sisal di questo sabato sera prevede come da tradizione anche il gioco del 10eLotto collegato allo speciale Estrazioni serali, attivo ogni martedì, giovedì e sabato sera. Un gioco minuscolo? Un gioco senza futuro? Un gioco senza grandi vincite? Ecco, diciamo che la realtà è un filino diversa da quanto si ritiene di norma; i numeri vincenti Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… lo spettacolo solo giovedì scorso ha preso grande scena dopo una giocata Oro da 2 euro che ha regalato a un giocatore di Galatina, in provincia di Lecce, la vincita più alta dell'ultimo concorso del 10eLotto: indovinando 9 numeri su 10, ha vinto quasi 80mila euro. Si festeggia anche in provincia di Taranto, a Martina Franca, con una vincita da 10mila euro realizzata con una giocata Oro da 2 euro. Lombardia protagonista invece sabato scorso: ad Asso sono state centrate due vincite al 10eLotto, la prima da oltre 85mila euro e la seconda da quasi 28mila. Un'altra vincita a Pavia da oltre 42mila euro porta il bottino totale della regione a oltre 218mila euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: NUMERI VINCENTI E RITARDATARI - Nelle estrazioni di questa sera sul 10eLotto la possibilità di vincita è tutt’altra che bassa: il gioco meno considerato ma con la maggiore probabilità di arrivare a vittoria, riscoprire il fascino di un apparente anonimo martedì sera con l’estrazioni dei numeri vincenti che a breve avverranno legati al concorso del Lotto Sisal. In barba ad ogni scaramanzia, se ancora non avete provato l’ebbrezza di puntare i vostri numeri preferiti del 10eLotto, ecco una piccola rubrica che potrebbe farvi piacere. I numeri ritardatari del concorso nato anni fa sono importanti anche per provare l’estrema sfida alla sfortuna: proponendoveli qui sotto non intendiamo fare il passo più lungo della gamba, ma semplicemente fornirvi la possibilità di scegliere in base a qualche criterio particolare, non certo l’unico chiaro, ma un buon modo per puntare in extremis i numeri in ricevitoria. Ecco dunque il numero 68, il massimo ritardatario: non esce da 22 estrazioni, seguito dalle 19 del numero 17; seguono 22 - 77 - 89 - 72 - 39 - 29 - 82 - 32. La possibilità di azzeccare qualche numero chiaramente è più alta vista l’uscita di 10 numeri alla volta: allora, cosa state aspettando?

10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: LA SMORFIA - Prima estrazione della settimana per Lotto e 10eLotto e tutti gli appassionati del gioco Sisal stanno già dando i numeri da diversi giorni. E nel vero senso della parola, dato che siamo sempre alla ricerca di una particolare combinazione da giocare e che ci aiuti a rassicurarci sull'esito positivo del concorso. Ovviamente non avremo mai un livello di sicurezza simile, ma riversare sulla combinazione che abbiamo scelto un'aspettativa alta può comunque fare la differenza. Anche in questo caso non vi lasciamo da soli e a farci compagnia ci sarà anche la cara smorfia napoletana. Cosa ci dirà oggi? Ci dovrà rispondere in tema di affinità ed app, un must per la generazione high-tech. Esistono infatti app di ogni tipo, per trovare l'anima gemella, scoprire l'affinità fra due persone e molto altro ancora. Quello che si propone Hater va invece in direzione opposta: perché non conoscere qualcuno che odia (da qui il nome scelto per l'applicazione, ndr) le nostre stesse cose? L'idea di Brendan Alper è nata quasi per caso, ma data la potenzialità di diventare un valido strumento per gli incontri, ha voluto puntare sulla creazione dell'app. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la app, 24, gli incontri, 19, l'affinità, 28, l'odio, 6, e le corrispondenze, 85. Come Numero Oro scegliamo invece l'idea, 3. Volete conoscere i numeri vincenti di oggi? Ancora qualche minuto di pazienza...

