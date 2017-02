OMICIDIO DI VASTO, ITALO D'ELISA: I FAMILIARI CHIEDONO CHE IL WEB VENGA DENUNCIATO PER ISTIGAZIONE AD OMICIDIO (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - La famiglia di Italo D'Elisa, ucciso presumibilmente da Fabio Di Lello a Vasto, chiede a gran voce che il web venga giudicato corresponsabile di istigazione all'omicidio. Secondo i familiari, Di Lello sarebbe stato infatti incitato all'odio da alcuni leoni da tastiera, che trincerandosi dietro la protezione di uno schermo, spesso di ergono a giudici sommari. Il legale dei D'Elisa, l'avvocato Pompeo Del Re, ha sottolineato inoltre che Italo D'Elisa è sstato uciso psicologicamente e moralmente prima che il suo assassino gli strappasse la vita. Per la famiglia e soprattutto per Angelo, il padre della vittima, i veri colpevoli sono dunque coloro che hanno alimentato l'odio, facendo leva sul fatto che Italo avesse "rubato" la moglie di Fabio Di Lello. A sua volta, anche quest'ultimo viene visto come vittima di fronte a chi ha creato due siti per denigrare Italo D'Elisa, anche dopo la sua morte. A 24 ore dall'incidente probatorio per l'omicidio di Vasto, non ci sono ancora indiscrezioni su quanto veifiato dal giudice. Sono stati raccolti infattti sia i contatti web di Di Lello sia i tabulati telfonici. Il legale della famiglia D'Elisa chiederà immediatamente di identificare gli istigatori. "Persone che hanno inventato moltissime circostanze", sottolinea a Il Centro, "a cominciare dall'atteggiamento supponente di Italo D'Elisa e le sfide a Fabio Di Lello". Una circonstanza considerata impossibile dall'avvocato, dato che in seguito alla morte di Roberta Smargiassi, la vittima era tenuta a debita distanza dai familiari della donna. Gli insulti sul web invece erano iniziati subito, tanto che Italo aveva paura di ritornare a Vasto e di essere aggredito.

Clicca qui per rivedere il servizio de La vita in diretta su Omicidio di Vasto, disponibile a partire dal minuto 01:19:00.

OMICIDIO DI VASTO, ITALO D'ELISA AVEVA RICEVUTO MINACCE VIA WHATSAPP (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Il dolore continua ad essere molto per la perdita di Italo D'Elisa, il ragazzo di 21 anni che sembrerebbe essere stato ucciso per vendetta. Lo zio della vittima ha sottolineato infatti più volte come l'omicidio del giovane sia "una tragedia nella tragedia", riferendosi alla morte di Roberta Smargiassi, avvenuta in seguito ad un incidente mortale provocato da D'Elisa. In questi giorni sono circolate diverse voci riguardo al ragazzo, alcune che lo dipingevano come distrutto dal dolore e dalla confusione riguardo all'appellativo "assassino" che spesso gli veniva rivolto. In particolare, Italo avrebbe ricevuto numerosi messaggi via whatsapp in cui veniva messo alla gogna. Altri testimoni giurano invece di averlo visto strafottente, una delle micce che avrebbe scatenato la furia omicidia di Fabio Di Lello. Durante l'intevista de La vita in diretta, lo zio di Italo D'Elisa ha anche rivelato che il perdono richiesto dal nipote alla famiglia di Roberta è arrivato solo in seguito alla morte del giovane. In studio, la criminologa Roberta Bruzzone ha sottolineato invece come Fabio Di Lello presentasse un quadro psicologico già compromesso, in seguito al lutto ed all'odio verso chi, ai suoi occhi, gli aveva strappato la donna della sua vita. Intanto, la Procura continua a cercare una possibile telefonata che il presunto assassino avrebbe ricevuto prima del delitto, in cui gli veniva comunicato il luogo in cui trovare la vittima. Clicca qui per rivedere il servizio de La vita in diretta su Omicidio di Vasto, disponibile a partire dal minuto 01:19:00.

© Riproduzione Riservata.