PIERO PETRULLO SI È SUICIDATO: LADRI DI CARROZZELLE, EX PERCUSSIONISTA SI IMPICCA. LA BAND ATTESA AL FESTIVAL DI SANREMO (7 FEBBRAIO 2017) - Piero Petrullo, ex componente dei Ladri di Carrozzelle, si è suicidato ieri nella sua casa di Velletri, alle porte di Roma. Ad effettuare il ritrovamento, come riportato dall'Ansa, sono stati i carabinieri: da quanto si apprende, Petrullo si è tolto la vita impiccandosi con un cavo attaccato ad un attrezzo da palestra. La morte del percussionista giunge a pochi giorni dalla partecipazione dei Ladri di Carrozzelle al Festival di Sanremo 2017. La formazione musicale, composta da artisti con disabilità fisiche, negli anni Novanta aveva ottenuto una discreta popolarità ed è stata invitata a partecipare alla finale di sabato sera del Festival di Sanremo 2017 in qualità di ospite. Petrullo, 50 anni, sulla sedia a rotelle in seguito ad incidente che lo aveva visto protagonista ai Castelli Romani, ha fatto parte dei Ladri di Carrozzelle dal 2004 al 2010: sette anni fa l'addio alla band causa di alcuni problemi di salute. Paola Severini Melograni, direttore dell'agenzia Angelipress.com, come sottolineato dall'Ansa, ha chiarito che Petrullo "ha lasciato la band 7 anni fa dunque non fa parte dell'attuale formazione dei 'Ladri di carrozzelle'. Ma la band che sarà a Sanremo gli dedicherà l'esibizione".

