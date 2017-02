REGINA ELISABETTA / 65 anni di regno: battuta Vittoria ma per una nuova “Queen” dovrà passare… (oggi, 7 febbraio 2017)

REGINA ELISABETTA, 65 ANNI DI REGNO: PER UNA NUOVA REGINA CI VORRÀ… - Per la Regina Elisabetta la giornata di ieri è stata sicuramente un passaggio storico per la donna ormai “abituata” ai record e ai tantissimi passaggi storici. Ha battuto infatti la Regina Vittoria definitamente con l’ufficialità dei 65 anni di regno sulla Gran Bretagna, la sua bis bisnonna unica altra leggendaria regina della storia d’Inghilterra è stata così superata dalla “mitica” Elisabetta II. Ma per riavere una nuova regina gli inglesi quanto dovranno aspettare nei lunghi anni a seguire, visto che la nonna di William e Harry non intende neanche per sogno lasciare il trono a 90 anni suonati? Le donne sul trono inglese sono davvero di una solidità e persistenza incredibile: peccato però che per ritrovarsi una nuova “Queen” bisognerà aspettare molto e molto tempo. In linea diretta di successione infatti troviamo il figlio Carlo, da anni forse “in attesa” di salire lui sul trono, mamma permettendo. Poi troviamo ovviamente William, Harry, il principino George, quindi la piccola Charlotte. Insomma, per regina Charlotte dovrebbero accadere tutta una serie di tragedie che nessuno in Inghilterra si augura ovviamente. Tra l’altro, a proposito di record, il figlio Carlo proprio per aver una mamma così indistruttibile rischia di andare al trono come il reggente più anziano…

REGINA ELISABETTA, 65 ANNI DI REGNO: LA DONNA DEI RECORD - Regina Elisabetta, la donna più amata d’Inghilterra: 90 anni e 65 di regno giusto ieri, una vita da record incredibili e con la permanenza per così tante ere diverse del mondo e della propria nazione. Ne 2015 aveva superato bis bis nonna Vittoria che aveva regnato 63 anni e 216 giorni alla sua morte nel 1901. Sono passati 7 papi, 13 primi ministri, varie crisi economiche, una caduta del Muro e soppiatto la Brexit con l’uscita del Regno Unito dall’Europa, giusto lo scorso anno. Record su record cara Elisabetta, indistruttibile, sempre perfetta, con tanti segreti scomodi nel cassetto ma anche con una grande stima e profondo rispetto da parte di tutti i sudditi. 116 paesi in 265 visite ufficiali: per questo motivo è anche la persona più fotografata in visita di stato al mondo e probabilmente la più ripresa. Ma tutto questo record lo deve condividere con qualcun’ altro, visto che da quando regna sull’impero britannico assieme a lei siede l’inseparabile marito, principe Filippo di Edinburgo. Il 20 novembre festeggeranno 70 anni da marito e moglie. Durante il Giubileo nel 2012 disse del marito: «La mia forza e il mio sostegno in tutti questi anni, io, la mia famiglia, questa e molte altre nazioni gli dobbiamo molto». Insomma, compimenti cara regina!

