San Valentino 2017 / 14 febbraio: Verona in love, contest fotografico per gli innamorati (Iniziative ed eventi)

SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: A VERONA CONTEST 'POSTIAMOCI D'AMORE' - Manca solo una settimana a San Valentino 2017, giorno in cui tutti gli innamorati festeggeranno il loro amore. Ma sono già tanti Gli eventi e le iniziative in programma per la ricorrenza di martedì prossimo 14 febbraio nelle varie città. A Verona, città dell'amore per antonomasia grazie alla storia d'amore tra Romeo e Giulietta, è stato organizzato il contest Facebook e Instagram PosTIAMOci d'Amore. Per partecipare, come spiegato sul sito veronainlove.it, le coppie dovranno raccontare attraverso un momento speciale la propria Verona in Love e postaerla sulla pagina dell’evento Facebook o sulla pagina Instagram, usando i tre hashtag ufficiali #veronainlove #seamiqualcuno e #sharethelove. Per San Valentino 2017 gli innamorati dovranno postare il contenuto di una attività delle seguenti categorie: una citazione o una foto in uno dei luoghi simbolo dell'amore a Verona; un'attività gratuita collegata a Verona in Love; un'esperienza indimenticabile con un'attività a pagamento della manifestazione. Le coppie parteciperannno all'estrazione di uno degli omaggi messi in palio ogni giorno ed il distintivo di partecipazione. CLICCA QUI PER I DETTAGLI

SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: MEDIA WORLD, 'LA CORSA DI SAN VOLANTINO' - Torna quest'anno, in occasione di San Valentino 2017, l'iniziativa di Media World La corsa di San Volantino. Il concorso è valido fino al prossimo 14 febbraio, giorno in cui tutte le coppie di innamorati festeggeranno il loro amore. La corsa, si legge sul sito della catena dei negozi, ha regalato ai clienti Media World più di 800.000 euro. Per partecipare la concorso si dovrà acquistare uno dei prodotti in volantino sul sito oppure in negozio presentando la propria MWm Multicard. Poi, entro il 28 febbraio, si dovranno verificare e completare i dati associati al proprio profilo utente per chi ha acquistato online oppure i dati associati alla propria MWm Multicard per chi ha acquistato in negozio. Dopo ci sarà l'estrazione e i potranno vincere 100 secondi per portare a casa la tecnologia che si desidera ma in coppia, cioè si dovrà concorrere con un partner di gara. L'evento La corsa di San Volantino, in occasione di San Valentino 2017 sarà organizzato entro la fine di marzo 2017. CLICCA QUI PER I DETTAGLI

