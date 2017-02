TERREMOTO OGGI / Ingv, ultime scosse: Marche, sisma di 3.7M in provincia di Macerata (dati in tempo reale, 7 febbraio, ora 1:43)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: DOPPIA SCOSSA DI 2.1M E 3.7M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 7 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, martedì 7 febbraio 2017 comincia con qualche scossa di terremoto di magnitudo rilevante. Alle 00:38 è stata rilevata infatti una scossa di 3.7M in provincia di Macerata, ipocentro ad 8 km di profondità. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha rilevato inoltre l'epicentro a latitudine 42.98 e longitudine 13.03. Interessate Monte Cavallo, Visso, Pieve Torina, Fiordimonte, Ussita, Pievebovigliana, Preci, Muccia, Fiastra, Serravalle di Chienti, Acquacanina, Sellano, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Camerino e Sefro. Alle ore 00:27 è stata colpita nuovamente la provincia di Macerata da un sisma pari a 2.1 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 43.03 e longitudine 13.07, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Fiordimonte, Pieve Torina, Pievebovigliana, Muccia, Fiastra, Monte Cavallo, Acquacanina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso, Camerino, Bolognola, Sefro, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Caldarola, Cessapalombo, Pioraco, Sarnano, Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone, Sellano, Belforte del Chienti e Castelraimondo.

TERREMOTO OGGI IN GIAPPONE: SCOSSA DI 5.1M NELLA REGIONE DELLE FIJI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 7 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda l'estero, si segnala alle 23:46 un terremoto di 5.1M nelle Fiji, a 10 km di profondità. Il sismografo ha rilevato il punto colpito a latitudine 18.96 e longitudine 176.25. Alle 23:39 è stata colpita invece Tarapaca, in Cile, da un sisma di 3.0M individuato a latitudine 19.90 e longitudine 70.90, ipocentro a 35 km di profondità. Alle 23:04 ha tremato anche il settore sud delle Isole Fiji, a causa di una scossa di 4.5M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 19.18 e longitudine 176.45, ipocentro a 10 km di profondità. Situazione più mite in Italia, dove ieri sera non si registrano scosse nella fascia oraria 22:00-24:00. L'ultimo episodio risale infatti alle 21.45, quando si è veificata una scossa di 2.2M in provincia di Rieti. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.75 e longitudine 13.21, ipocentro a 12 km di profondità.

