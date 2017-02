Terremoto oggi / Ingv, ultime scosse Lazio: Rieti, sisma M 2.0 ad Amatrice (dati in tempo reale, 7 febbraio, ora 14.10)

TERREMOTO OGGI IN LAZIO: SCOSSA M 2.0 IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 7 FEBBRAIO 2017) - In questo primo pomeriggio il terremoto in centro Italia ha visto un picco nella zona del Lazio, a cavallo con le province vicine dell’Abruzzo: dopo una mattinata di nuove altre scosse all’interno dello sciame sismico “infinito”, altro sisma nel Reatino con grado di magnitudo pari a M 2.0 Richter. Non ci sono state conseguenze per fortuna e nessun nuovo crollo nelle zone rosse di Amatrice e Arquata del Tronto, ma l’emergenza resta. INGV segnala come ipocentro a10 km sotto il livello del terreno, epicentro invece viene segnalato dal centro nazionale di sismologia presso i comuni di Amatrice, Campotosto, Capitignano, Accumoli, Montereale, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Arquata del Tronto, Barete, Fano Adriano, Rocca Santa Maria, Cagnano Amiterno, Acquasanta Terme, Borbona, Pizzoli, Valle Castellana.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: PAURA NELLA NOTTE A MACERATA DOPO SCOSSA M 3.7 (DATI INGV IN TEMPO REALE, 7 FEBBRAIO 2017) - Paura questa notte ancora in centro Italia dopo la scossa di terremoto avvenuta alle 00.38 presso la provincia di Macerata; la scossa più alta degli ultimi tre giorni non ha per fortuna generato nuovi crolli, anche se la notte di molti cittadini attorno all’epicentro marchigiano è stata movimentata con l’incubo di una nuova fase, l’ennesima, dello sciame sismico sulle varie faglie del centro Italia. Nel corso della notte e poi della mattinata ci sono state altre scosse a Macerata ma tutte inferiori a quella di M 3.7: ipocentro di media sempre sui 10 km sotto il terreno, epicentro invece segnalato presso i comuni di Monte Cavallo, Visso, Pieve Torina, Fiordimonte, Ussita, Pievebovigliana, Preci, Muccia, Fiastra, Serravalle di Chienti, Acquacanina, Sellano, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Camerino, Sefro. Le circa 10 scosse successive fino a queste ultime ore della mattinata, non hanno mai superato il grado M 3.0, anche se si sono attestate attorno a 2.3, 2.6, 2.5, 2.2 e 2.0 le più potenti.

© Riproduzione Riservata.