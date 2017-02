ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: Virginia Raggi, Beppe Grillo e Di Maio scendono in campo (7 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). VIA LIBERA ALLE FRONTIERE USA - Stop alla richiesta di ripristino del blocco degli arrivi in America. Il decreto voluto da Donald Trump, che interessava sette Paesi del Medio Oriente, non è stato quindi accettato ed ora si riapriranno le frontiere degli USA. "Per la sicurezza del Paese vinceremo", sottolinea il Presidente degli Stati Uniti, mentre continuano le proteste nei sette Paesi a maggioranza islamica che rientravano nel blocco. Proteste pacifiche, ma senza sosta, come quella di chi è stato fermato proprio sul punto di partire ed ha visto spegnersi la prospettiva di una vita migliore per se stessi e per i bambini. Nel frattempo, sabato sera Trump e Gentiloni hanno avuto la loro prima conversazione su temi che interessano le due Nazioni, come risolvere la crisi in Ucraina e l'accordo con la Libia per contrastare il traffico di esseri umani.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). GRILLO DIFENDE LA RAGGI, DI MAIO ATTACCA: "ANDIAMO AL VOTO" - Continua il "caso Campidoglio": Beppe Grillo continua a marcare stretta Virginia Raggi per proteggerla. Diverse le accuse al Sindaco di Roma, una macchina del fango secondo il leader dei pentastellati per quanto riguarda il caso polizze. Contesta Di Maio, si tratterebbe di una paura da parte dell'opposizione perché il M5S è l'unico che può ambire al 40% dei consensi. Le tensioni intanto interne al partito aumentano, soprattutto per quanto riguarda Roberta Lombardi, che in un lungo post su Facebook ha sottolineato di stare con Grillo e Casaleggio e di non essere quella "gola profonda" che ha parlato delle polizze ai pm. Nello scritto si fa riferimento alle "macchinazioni di qualcuno", che potrebbe corrispondere ad una persona interna al M5S, ma non sono stati fatti nomi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). VISITE FISCALI, IL CONTROLLO SPETTTA ALL'INPS - Giro di vite sulle visite fiscali, che da adesso in poi verranno controllate da un Polo Unico Asl-Inps. Terminata quindi la supervisione dell'Asl, che dovrà agire solo in sinergia con l'Isituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il testo della riforma Madia mira a migliorare l'efficacia dei controlli, anche grazie agli accertamenti ripetuti. Il settore pubblico, che fino ad oggi era obbligato alla reperibilità di sette ore durante la malattia, potrà invece adattarsi alle norme previste per il settore privato. Cambiamenti che riguarderanno anche i medici, che potranno offrire una continuità professionale ed una presenza più mirata. Le novità sulle visite fiscali rappresentano una morsa che secondo Madia dovrebbe migliorare il monitoraggio di chi si avvale di finte malattie e riposi prolungati.



ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). JUVE PADRONE DEL CAMPIONATO - Con la vittoria di sabato la Juventus di Massimiliano Allegri ha imposto un'accelerazione al campionato, effettuando una fuga che adesso può essere definita importante. I bianconeri sono riusciti ad avere la meglio dell'Inter dopo una partita abbastanza equilibrata, segnata però da due interventi di Dybala e Pjanic. Il goal splendido è stato segnato dal colombiano Quadrado allo scadere del primo tempo, bravo a colpire di contro balzo una respinta della difesa interista. La squadra di Pioli può però recriminare due presunti rigori, soprattutto uno che ha visto l'atteramento di Icardi in area, ha attirato le critiche dei tifosi interisti, comprese quelle del tecnico meneghino, apparso molto critico in conferenza stampa.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). IL CAMERUN VINCE LA COPPA D'AFRICA - Bella favola per il Camerun, che arrivata piena di problemi all'inizio della Coppa d'Africa è riuscita a ribaltare i pronostici e a vincere l'ambita rassegna continentale. I leoni giallo verdi sabato hanno vinto contro l'Egitto 2-1, una partita che li aveva visti in svantaggio nel primo tempo, in virtù della segnatura di Elneny. Nella seconda frazione la squadra di Hugo Broos è apparsa più tonica, e spinta dalla voglia di vincere il trofeo è riuscita a segnare con N'Koulou e Aboubakar, segnature che hanno contribuito a ribaltare il risultato e a far ritornare la coppa nel loro paese dopo 15 anni. Il trionfo raggiunge maggiore valenza soprattutto in virtù del fatto, che molti dei giocatori che avevano ricevuto la convocazione avevano rifiutato di partecipare alla competizione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SUPER BOWL, I NEW ENGLAND PATRIOTS TRIONFANO IN FINALE - Il solito bellissimo spettacolo quello offerto durante la finale del Super Bowl e che ha visto la vittoria dei New England Patriots sulla squadra dei Atlanta Falcons, vittoria arrivata ai supplementari per 34 a 28. La partita si è poggiata su una rimonta spettacolare, che ha esaltato gli spettatori assiepati sugli spalti di Houston e che a fine gara hanno osannato i campioni per la loro 5^ vittoria nell'importante competizione. Vero eroe della serata Brady, che nei supplementari riesce a trovare la forza necessaria per percorrere quasi tutto il campo, e segnare la meta decisiva. Al di là dello spettacolo sportivo, a tenere banco in tutta l'America sono state le proteste contro il nuovo presidente Trump, fatto oggetto di cori di scherno per quasi tutto il match.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). L'ITALIA QUALIFICA BATTENDO L'ARGENTINA - Un vero e proprio eroe Fabio Fognini, che ieri sul rosso del centrale di Buenos Aires ha ripreso per il rotto della cuffia una partita che sembrava stregata. Sotto di due set il ligure rientra prepotentemente in partita e con una grandissima rimonta vince al quinto, portando la nostra nazionale allenata da Barazzutti ai quarti contro il forte Belgio. Bravo il nostro portacolori a non mollare mai, in virtù anche di una buona forma fisica che lo ha supportato per le oltre 4 ore del match. È la quinta volta nella storia della coppa che la detentrice del titolo esce al primo turno, dato che fornisce l’idea della prestazione della nostra Nazionale.

