VALERIA VULTAGGIO, SCOMPARSA DA PALERMO: LA 15ENNE RITROVATA A NAPOLI IN LEGGERO STATO CONFUSIONALE (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Valeria Vultaggio, la 15enne di Palermo scomparsa ieri dalla sua abitazione posta in zona motel Agip, è stata ritrovata a Napoli poche ore fa. Come riportato da Live Sicilia, la ragazza è stata rintracciata nel capoluogo campano dai carabinieri, che ne hanno accertato un leggero stato confusionale. La giovane ieri mattina aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver marinato la scuola (il liceo Umberto): dopo aver lasciato un biglietto di spiegazioni ai genitori, la ragazza si era diretta alla stazione dei treni in compagnia di un amico, apparentemente ignaro dei programmi di Valeria, mettendo in allarme un'intera città. I carabinieri napoletani hanno ascoltato il racconto della ragazza scomparsa che, da quanto emergerebbe in questa prima fase, avrebbe chiesto aiuto ad alcuni passeggeri prima di scendere dal treno. Nel frattempo il papà della 15enne, Bortolo, è già partito alla volta di Napoli per riabbracciare la figlia e ricondurla al sicuro delle mura domestiche.

