ALEXEI NAVALNY / Chi è l’oppositore di Putin condannato: non potrà correre alle Elezioni 2018 in Russia (ultime notizie, oggi 8 febbraio 2017)

ALEXEY NAVALNY, RUSSIA: CHI È L’OPPOSITORE CHE DOVEVA SFIDARE PUTIN ALLE ELEZIONI 2018 (8 GENNAIO 2017) - Avvocato e blogger, critico del sistema e della corruzione a vari livelli, nel ceto politico e imprenditoriale, nel 2013, prima delle elezioni, Alexei Navalny fu condannato a cinque anni di carcere per appropriazione indebita in relazione al cosiddetto affare “Kirovles”, una vicenda risalente al 2009, negli anni in cui era consulente del governatore di Kirov. Un personaggio molto noto in Russia, in quanto ha sfruttato il suo ruolo di forte presenza sul web per denunciare varie battaglie contro il Governo di Putin e Medvedev. Controverso, dato che da un lato figura militante nel partito liberale, dall’altro in passato si è distinto per alcuni atteggiamenti anche molto nazionalisti, sempre oppositore all’altro nazionalismo di Putin. Il caso di oggi, con la nuova condanna non sfuggirà probabilmente alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, dato che la stessa corte si era occupato del caso di Navalny dopo la prima condanna. Il blogger aveva contestato le decisioni della Corte Suprema, in quanto «Non ho nessuna intenzione di andare a Kirov, questa decisione è stata presa per bloccare le mie indagini e la mia attività politica, oggi dovevo essere assolto». Il rimando al tribunale distrettuale di Kirov era infatti visto come un vicolo cieco, visto le battaglie di anti-corruzione in quella regione di Navalny che come una sorta di Julian Assange russo sperava di svegliare le coscienze dei russi con i presunti brogli e intrighi di Putin e collaboratori. Salvo dietrofront con spinta magari dall’estero, la condanna impedirà a Navalny di partecipare contro Putin alle prossime Elezioni. (Niccolò Magnani)

