ALLERTA METEO/ Previsioni, ancora neve nel centro del nostro paese, temporali in Puglia (news del tempo oggi, 8 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ANCORA NEVE AL CENTRO ITALIA, TEMPORALI IN PUGLIA (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, non si calma per quella che è l'allerta meteo. Purtroppo torneranno le raffiche di neve nel pomeriggio nell'entroterra abruzzese dopo alcuni giorni in cui tutto sembra essersi definitivamente calmato. Le temperature scenderanno ancora e sarà opportuno prendere le giuste precauzioni per le raffiche di neve e vento che sono previste per il primo pomeriggio. Il maltempo sarà importante anche sulla parte meridionale della Puglia sia sul lato adriatico che su quello ionico. Tempo che viene considerato in netta ripresa per le prossime giornate, ma che porta a fare le giuste riflessioni sulla giornata di oggi dove le temperature minime le vedremo comunque al nord, ma anche a Campobasso e L'Aquila oltre a Potenza. Nella notte la situazione dovrebbe ristabilirsi per quanto riguardo alla Puglia mentre la neve continuerà a cadere al centro dell'Italia.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CIELO COPERTO SU TUTTO IL PAESE, SOLE TIMIDO SUL VERSANTE ADRIATICO (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, sarà ancora dominata dal maltempo con precipitazioni un po' in tutta Italia ma soprattutto un cielo scuro predominante. Gli unici sprazzi di sole si vedranno tutti sulla costiera adriatica soprattutto su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche e Puglia. Inoltre vedremo un po' di sole anche sulla parte orientale della Sicilia. Attenzione alle temperature massime date in rialzo rispetto alla giornata di ieri con sedici gradi a Palermo, quattordici a Catania e tredici a Catanzaro. I venti invece tireranno soprattutto da sud verso nord con concentrazione soprattutto sull'Adriatico e tendenze a muoversi da est verso ovest. Attenzione alla notte dove le temperature dovrebbero scendere ancora molto e dove la neve dovrebbe tornare a farsi sentire soprattutto su Abruzzo, Valle d'Aosta e alto Piemonte. Ci saranno forti temporali poi sulla parte occidentale della Sicilia.

