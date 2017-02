AUGURI SAN VALENTINO 2017/ 14 febbraio, frasi d'amore, immagini e video: la tradizione dello scambio di ‘valentine’ (iniziative ed eventi)

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: LO SCAMBIO DI 'VALENTINE' - Si avvicina la festa di San Valentino 2017, ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo: il 14 febbraio tutte le coppie potranno dedicare 24 ore al loro amore e, come da tradizione si scambieranno regali e biglietti romantici. Negli anni la festa è diventata sempre più commerciale ma ha in relatà un'origine religiosa. La ricorrenza prende infatti il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni e fu istituita nel 496 da papa Gelasio I. La festa di San Valentino sostituì così la precedente festa pagana delle lupercalia. La celebrazione di questa ricorrenza, basata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risale invece con tutta probabilità al Basso Medioevo. In particolare nei paesi di cultura anglosassone, e poi anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di 'valentine', bigliettini d'amore spesso sagomati a forma di cuori stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico, come la colomba o l'immagine di Cupido con arco e frecce. Una tradizione, quella delle 'valentine', che arriva fino ai giorni nostri e che sarà rispettata dagli innamorati anche in occasione di San Valentino 2017.

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: A MILANO IL SALON DU CHOCOLAT - A San Valentino 2017 non potranno mancare i dolci: di sicuro di saranno anche le coppie di innamorati che, oltre a scambiarsi messaggi d'amore, si regaleranno qualcosa di buono da poter gustare insieme. A Milano non c'è che l'imbarazzo della scelta al Salon du Chocolat, in programma da domani 9 al 12 febbraio. Saranno quattro giorni dedicati al più goloso dei dolci, il cioccolato, con appuntamenti, degustazioni e ospiti internazionali. Nell'edizione di quest'anno saranno protagonisti, tra gli altri, Ernst Knam, Carlo Cracco, Iginio Massari, Davide Oldani, Davide Comaschi, Andrea Besuschio. Il Salon du Chocolat, preludio alla festa di San Valentino 2017, si svolgerà presso il MiCo. Nell’edizione 2017 sarà dato ampio spazio ai paesi produttori di cacao: sarà presente il Camerun, grande produttore di cacao della qualità Theobroma, con uno stand informativo e didattico dove si raconterà come in Africa le piantagioni di cacao siano uno dei maggiori supporti all’economia e alla crescita del paese con la presenza dell'Associazione Scambi Italo Camerunensi.

