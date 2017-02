AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente sull'A1 Firenze-Roma nella notte (ultime notizie in tempo reale, oggi 8 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 FEBBRAIO 2017). INCIDENTE SULL'A1 FIRENZE-ROMA, TRAFFICO BLOCCATO - Nella notte c'è stato un brutto incidente sull'A1 Firenze-Roma al km 319.9 direzione Napoli tra Firenze sud e Incisa-Reggelo. Questo ha portato a una situazione di traffico congestionato che si è protratto lungo la notte e che potrebbe portare delle conseguenze anche durante la mattinata di oggi. Sicuramente l'intervento da parte dell'assistenza stradale è stato pronto, ma comunque è normale che si crei in questo caso una situazione di lunghe code. Staremo a vedere se durante la giornata di oggi ci saranno delle conseguenze anche se la sensazione è che tutto sia risolto. Il sito istituzionale di autostrade italiane non ha riportato notizie in merito a possibili feriti nello scontro tra i veicoli coinvolti. L'autostrada A1 Milano-Napoli viene chiamata anche Autostrada del sole ed è la più lunga autostrada dell'Italia che collega le due città passando anche per Bologna, Firenze e Roma. Si estende circa per una lunghezza di 760 chilometri.



AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 FEBBRAIO 2017). LAVORI NELLA NOTTE SU A10 GENOVA-SAVONA-VENTIMIGLIA, A3 NAPOLI-SALERNO, RACC.BORGO PANIGALE-TANG.BOLOGNA - Sono stati numerosi i lavori sulle autostrade italiane durante la notte anche per agevolare la situazione durante la giornata e quindi chiudere le strade solo durante le ore di buio. Andiamo a vedere nel particolare quali sono state le situazioni in questione. Si parte dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al km 2.3 direzione Genova dove sarà chiuso il tratto tra Genova Voltri e Genova Aeroporto fino alle ore cinque. Rimarranno chiusi invece fino alle sei sull'A3 Napoli-Salerno al km 29.8 direzione Reggio Calabria tra Pompei est-Scafati e Angri e sul Raccordo Borgo Panigale-Tangenziale Bologna direzione Bologna Borgo Panigale tra Svincolo SS 9 via Emilia e Bologna Borgo Panigale. La situazione dovrebbe comunque essere sotto controllo per la giornata di oggi con il traffico che dovrebbe essere in questo senso ripristinato e riportato alla normalità. Staremo a vedere cosa accadrà e se ci saranno delle complicazioni in merito.

