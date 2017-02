CROLLO TRAPANI / Campobello di Mazara, ultime notizie: edificio crollato, persone sotto le macerie (oggi, 8 febbraio 2017)

CROLLO TRAPANI: A CAMPOBELLO DI MAZARA CROLLATO EDIFICIO, PERSONE SOTTO LE MACERIE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Un crollo si è verificato stamattina a Campobello di Mazara, comune in provincia di Trapani. Secondo le prime informazioni, riportate da Rainews24, sotto le macerie ci sarebbero delle persone. Al momento non si sa quale tipo di edificio sia crollato e quale sia stata la causa che ha provocato il crollo. Dalle prime notizie che arrivano dalla località della Sicilia si apprende che alcune persone sarebbero rimaste sotto l'edificio crollato: potrebbero quindi esserci vari feriti. Su luogo del crollo sono intervenuti i vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi e cercare di estrarre le persone che sono rimaste sotto le macerie dell'edificio crollato. Sono arrivate sul posto anche le forze dell'ordine per gestire i primi interventi di soccorso delle persone intrappolate. Si attendono maggiori informazioni su quando accaduto a Campobello di Mazara. Sicuramente saranno avviate le indagini per capire quali siano state le cause che hanno provocato il crollo dell'edificio.

