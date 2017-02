DILETTA LEOTTA & CATERINA BALIVO / Video Sanremo 2017, “parli di privacy e allarghi lo spacco della gonna”: polemica contro la giornalista hackerata

DILETTA LEOTTA & CATERNA BALIVO, SANREMO 2017: LA CONDUTTRICE ATTACCA “NON PARLARE DI PRIVACY CON QUEL VESTITO” (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - E ci risiamo: Diletta Leotta sbarca a Sanremo 2017 per parlare di cyberbullismo (ieri era la giornata nazionale contro le violenze sul web e contro il bullismo in generale) e le polemiche fioccano come non mai. La bellissima giornalista di Sky Sport viene attaccato piuttosto duramente su Twitter dalla collega e conduttrice di “Detto Fatto” Caterina Balivo per il vestito portato sul palco dalla ragazza hackerata a settembre, che di certo non passava inosservato. «Non puoi parlare della violazione della #privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna», è il tweet dell’altrettanto bella conduttrice che scatena polemiche a non finire sul web; si riaffacciano le due fazioni che dopo tanti mesi dall’hackeraggio della giornalista Sky del suo smartphone (qui sotto l’intera vicenda riassunta) tornano “protagonisti”. I pro-Diletta Leotta per la difesa contro i vari attacchi sessisti e beceri contro la bellissima ragazza di Sky e i pro-Balivo, a questo punto, che non hanno gradito la presenza e un tema così importante fatto con un vestito che evidentemente attirava sguardi molto più di quanto interessava il pur importante argomento. Insomma, un tweet vi seppellirà…

DILETTA LEOTTA & CATERNA BALIVO, SANREMO 2017: LA GIORNALISTA AL FESTIVAL CONTRO IL CYBERBULLISMO (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Diletta Leotta al Festival di Sanremo ci è arrivata all’interno dello spazio “Tutti cantano Sanremo” e lo ha fatto per parlare della sua vicenda di cyberbullissimo e attacchi sui social. Nei mesi scorsi la bellissima giornalista di Sky Sport è entrata nel ciclone del web attorno a metà settembre, quando delle sue foto e video hot sono state hackerate e diffuse sui social. In un tempo rapidissimo, le fotografie private di Diletta Leotta, sono state rese pubbliche scatenando la morbosità della rete: otto scatti in cui la giornalista di Sky sorride all’obiettivo in intimo o senza vestiti. Condivisioni, retweet, scambi su WhatsApp e via email quotidiani in prima pagina su internet e via dicendo. Le foto hot della bellissima Diletta sono state per settimane sulla bocca di tutti, specie perché da poco era appena successo il caso orribile di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che dopo un caso simile (video hot diffusi online contro il suo volere) è arrivata a togliersi la vita per la troppa vergogna provocata. In un contesto del genere, il caso di Diletta Leotta aveva fatto indignare e non poco per la velocità e facilità di diffusione che avevano preso le sue foto: «Un fatto estremamente grave», ha scritto in una nota l’ufficio stampa della giornalista, che ha subito «una gravissima violazione della privacy e che è molto amareggiata ma nello stesso tempo indignata e pronta a gestire questa vicenda».

