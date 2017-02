DON ANDREA CONTIN/ News video, a Padova la parrocchia degli scandali: parla un ex prete che ha lasciato la Chiesa per una donna (Oggi 8 febbraio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS, A PADOVA LA PARROCCHIA DEGLI SCANDALI: PARLA UN EX PRETE CHE HA LASCIATO LA TONACA PER UNA DONNA (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Continua a far discutere lo scandalo a luci rosse scoppiato a Padova con Don Andrea Contin e Don Roberto Cavazzana protagonisti. Li conosce molto bene un ex parrocco, che ha lasciato la tonaca per una donna: intervenuto a Pomeriggio 5 ieri, ha raccontato la sua storia e commentato il caso dei due parroci. «Mi piaceva fare il prete nella mia parrocchia, ma ad un certo punto ho sentito la sofferenza della solitudine. Ho incontrato poi la donna con cui condivido ora la mia vita.

Sentivo il bisogno di farmi una famiglia per essere felice. Visto che non era possibile continuare a fare il prete, ho rinunciato a esercitare il Ministero» ha raccontato nell'intervista rilasciata al programma di Barbara d'Urso. Poi ha parlato del caso di Don Andrea e Don Roberto: «Ci troviamo di fronte a persone che hanno qualche problema... È vero che molte donne vedono nel prete un uomo speciale, diverso.

Se una persona non dà corda a queste provocazioni, non sorgono problemi». Don Roberto, a differenza sua, vuole continuare a fare il parroco, ma l'amico, rimasto anonimo, preferisce non commentare: «Lui adesso chiede la preghiera da parte nostra e c'è. I suoi parrocchiani lo hanno perdonato».

