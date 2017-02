DON FLAVIO GOBBO / Prete di Spinea, sparito insieme a 300 mila euro: spesi al gioco dalla perpetua? (Pomeriggio 5, oggi 8 febbraio 2017)

DON FLAVIO GOBBO, PRETE DI SPINEA: GIALLO SULLA SCOMPARSA DEL RELIGIOSO E DI 300 MILA EURO (POMERIGGIO 5, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - La trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara d'Urso torna anche oggi ad occuparsi di preti e nello specifico di un parroco il cui nome è salito agli onori della cronaca nei mesi scorsi. Si tratta di Don Flavio Gobbo, prete di Spinea, Venezia, il quale avrebbe fatto perdere misteriosamente le sue tracce. A riportare la notizia lo scorso ottobre era stato, tra gli altri, anche BlitzQuotidiano.it che aveva rivelato come oltre al prelato erano spariti anche 300 mila euro. E' questa la somma che mancherebbe sul conto corrente. A spenderli, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata la perpetua di Don Flavio Gobbo, nota a Spinea per la sua passione smodata per le slot machines. La Curia, in merito alla scomparsa misteriosa di Don Flavio, aveva spiegato che il suo allontanamento dalla parrocchia era dovuto principalmente ad un periodo di riposo dovuto ad una "situazione di affaticamento". Eppure, secondo le voci di paese, la sua sparizione era quasi certamente legata alla sua perpetua ed alla relativa scomparsa di una somma di denaro così elevata. Qual è la verità? La trasmissione di Canale 5 tornerà sul caso, del quale se ne era già occupata in passato, con nuovi collegamenti ed aggiornamenti sulla vicenda legata a Don Flavio Gobbo. Secondo le indiscrezioni, pare che la perpetua avesse avuto un grande peso sulle decisioni del sacerdote. Inizialmente assunta dal religioso con uno stipendio di 700 euro mensile, questo era poi lievitato rapidamente. I sospetti dei parrocchiani erano legati alla dipendenza dal gioco della donna, a causa della quale forse per porre rimedio ai debiti accumulati, si andavano svuotando rapidamente le casse della parrocchia. Sul giallo di Don Flavio, della perpetua e dei 300 mila euro se ne occuperà oggi la trasmissione Pomeriggio 5. E' possibile che il programma sia riuscito a mettersi sulle tracce del prete di Spinea?

