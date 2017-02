Elena Vergari / News video, scomparsa 11 anni fa dopo una lite: caso simile a quello di Roberta Ragusa? (Chi l'ha visto?, oggi 8 febbraio 2017)

ELENA VERGARI NEWS, SCOMPARSA 11 ANNI FA DOPO UNA LITE: CASO SIMILE A QUELLO DI ROBERTA RAGUSA? (CHI L'HA VISTO?, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Stasera a Chi l'ha visto? verrà affrontato anche il caso di Elena Vergari, la donna scomparsa nel giugno 2005 a Ladispoli, in provincia di Roma. Un caso molto simile a quello di Roberta Ragusa per la conduttrice Federica Sciarelli: l'allora 48enne aveva scoperto il tradimento del marito e poco dopo è scomparsa, proprio come accaduto alla Ragusa. Elena aveva scoperto che suo marito Mauro aveva un'altra donna dopo averlo pedinato e averne controllato il telefonino. Poi aveva provato a mettersi in contatto con l'amante del marito per chiederle di lasciarlo in pace e salvare così il matrimonio, ma il marito poco dopo la scomparsa della moglie si recò da un avvocato per chiedere la separazione e andò a vivere da Francesca. L'uomo sostiene che Elena Vergari sia salita su un'auto nera con targa straniera con un altro. Diversa la versione del figlio, che ha smentito alcune parti del racconto del padre.

ELENA VERGARI NEWS, SCOMPARSA 11 ANNI FA DOPO UNA LITE: LA LETTERA DI VALERIA - Nell'ultima puntata in cui Chi l'ha visto? ha affrontato il caso di Elena Vergari è stata mandata in onda una lettera di Valeria, che all'epoca della scomparsa era fidanzata con Daniela, il figlio della donna. La ragazza ha raccontato l'amore che vedeva in quella famiglia, ma anche che Elena non era felice, anzi pensierosa e agitata: «Una sera mi disse che aveva preso un numero di telefono dal cellulare del marito. Mi disse che sospettava che si trattasse di una donna. Pensavo fossero uniti, purtroppo mi sbagliavo. Mi disse che l'aveva seguito perché non si fidava più di lui. Si era convinta che Mauro avesse un'amante e non si sbagliava» ha scritto la giovane, secondo cui Elena Vergari sarebbe ancora viva se fossero andati al lago con lei e il marito. La ragazza ha poi raccontato della preoccupazione di Daniele perché non erano ancora rientrati dopo cena: «I loro telefoni erano spenti o non rispondevano. Ci addormentammo, alle 3 di notte non c'era ancora nessuno. Io tornai a casa. La mattina sul tardi ci vedemmo e mi disse che in casa era tornato solo il padre». Valeria, dunque, ha confermato la versione di Daniele.

