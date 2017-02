INCENDIO SCUOLA A MILANO / “Pascoli”, via Rasori: classi evacuate, 500 bimbi in salvo dalle fiamme (oggi, 8 febbraio 2017)

INCENDIO SCUOLA “PASCOLI” A MILANO: CLASSI EVACUATE, 500 BIMBI IN SALVO (ULTIME NOTIZIE) - Grande paura questa mattina in Via Rasori a Milano: un incendio divampato alla scuola elementare Giovanni Pascoli ha creato il panico tra maestre, personale scolastico e ben 500 bambini ospitati nelle classi della zona residenziale di Milano ovest, a Pagano. Durante il normale svolgimento delle lezioni, l’insegnante di educazione fisica si accorge del fumo copioso che usciva da uno sgabuzzino della palestra: scatta subito l’allarme, con l’evacuazione immediata grazie al professore e a tutti gli altri maestri all’interno della scuola di via Rasori. Come riporta il Giorno edizione Milano, «Il rogo sarebbe partito da un tavolo di legno su cui erano appoggiati alcuni materassini di gommapiuma usati per fare ginnastica. Sul posto tre ambulanze, i vigili del fuoco, al lavoro per la messa in sicurezza, e gli agenti della polizia locale. Lo stabile è stato evacuato. Le fiamme, spiegano i pompieri, hanno creato una nuvola di fumo che si è estesa ai piani superiori, facendo scattare la campanella d'emergenza». In pochi minuti, dopo l’avviso di denuncia dato dal preside alle autorità, 540 bambini sono stati fatti evacuare, mentre i vigili del fuoco hanno spento in non molto tempo le fiamme: gli alunni, assistiti come da procedura con coperte termiche e fatti salire sui mezzi Atm arrivati appositamente per farli stare al caldo (il piano antincendio impone di lasciare subito l'istituto senza prendere cappotti o altri oggetti personali), sono tornati a casa senza conseguenze.

INCENDIO SCUOLA “PASCOLI” A MILANO: VENERDÌ RIAPRE LO STABILE (ULTIME NOTIZIE) - Un solo bambino è stato trasportato in ospedale a Milano dopo l’incendio della scuola elementare Pascoli in via Rasori: nulla di grave comunque, qualche accertamento e nel pomeriggio sarà dimesso, come riporta il vicesindaco Anna Scavuzzo intervenuto subito sulla vicenda per assicurarsi il benessere e le condizioni di tutti gli alunni della scuola elementare invasa dalle fiamme questa mattina. «Facciamo i complimenti a tutti i bambini e al personale della primaria Pascoli, che si sono comportati in maniera esemplare durante l'evacuazione della scuola, guadagnandosi il plauso dei vigili del fuoco», sottolineano la vicesindaco e assessore all'Educazione Anna Scavuzzo, accorsa sul posto, e l'assessore ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti. Il vicesindaco riporta poi come le indagini sono ovviamente ancora in corso per stabilire cosa possa aver provocato l’incendio. «non si sono ancora rintracciate le cause, vista l'assenza sul posto di prese elettriche o di altre strutture impiantistiche in grado di generare un corto circuito o una accidentale scintilla, abbiamo attivato una squadra di supporto al personale scolastico per il ripristino dei locali coinvolti da fumo e fuliggine. I nostri tecnici sono già al lavoro per verificare la presenza di eventuali danni strutturali nella porzione di corridoio interessata dall'incendio». Domani la scuola Pascoli resterà chiuso per ulteriori verifiche, venerdì 10 febbraio invece l’istituto riaprirà regolarmente.

