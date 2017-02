INCIDENTE STRADALE / Apricena: auto fuori strada, morto 40enne (Ultime notizie oggi, 8 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE APRICENA, 40ENNE MUORE DOPO ESSERE USCITO FUORI STRADA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera ad Apricena, comune in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi, è morto nello schianto con la sua auto. L'incidente stradale è avvenuto nelle campagne: la vittima ha perso il controllo della sua auto ed è finito strada. L'impatto è stato violento e il conducente è deceduto sul colpo. L'uomo risiedeva a Lesina e per estrarre il corpo dall'automobile sono intervenuti i Vigili del fuoco. Non si sa al momento quali siano state le cause che hanno provocato questo incidente stradale. Secondo quanto riportato da FoggiaToday sulla strada in cui è avvenuto l'incidente stradale, la SP 38 bis in agro di Apricena, tratto per San Nazario in località Triangolo, negli anni scorsi sono già avvenuti altri incidenti mortali con vittime anche molto giovani.

