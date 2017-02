ISABELLA NOVENTA NEWS, RITO ABBREVIATO PER IL TRIO: UNO DEI CAPI DI IMPUTAZIONE È CAMBIATO (CHI L'HA VISTO?, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Chi l'ha visto? torna a occuparsi dell'omicidio di Isabella Noventa, uccisa il 15 gennaio dell'anno scorso. Per il delitto e la distruzione del cadavere della segretaria padovana sono imputati Freddy Sorgato, Debora Sorgato e Manuela Sacco, che hanno richiesto e ottenuto il rito abbreviato. In caso di condanna, dunque, la loro pena verrà ridotta di un terzo. Manuela Sacco aveva pensato ad un rito abbreviato condizionato all'audizione della figlia della donna, ma la richiesta è stata respinta. Sono state fissate le prossime udienze: si terranno il 9, 11 e 18 maggio, mentre la data della sentenza dovrebbe essere il 6 giugno. La madre della vittima nell'ultima puntata di Chi l'ha visto? ha rivolto un appello ai tre imputati, chiedendo loro di rivelare dove avessero nascosto il corpo della figlia, che non è mai stato trovato, nonostante le lunghe ricerche anche nei fiumi. Uno dei capi di imputazione è cambiato per i tre indagati: da occultamento di cadavere si è passati, infatti, a distruzione, soppressione o sottrazione, una fattispecie che prevede una pena di 7 anni. L'iter processuale potrebbe dividersi.

ISABELLA NOVENTA NEWS, RITO ABBREVIATO PER IL TRIO: CADAVERE E MOVENTE, DUE MISTERI (CHI L'HA VISTO?, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Tre persone sono accuse dell'omicidio di Isabella Noventa, ma mancano il cadavere e il momento. Il corpo della vittima non è mai stato trovato né è stata spiegata la ragione per la quale Freddy Sorgato, Debora Sorgato e Manuela Cacco avrebbero dovuto uccidere Isabella Noventa. Un buco nero nella ricostruzione che lascia spazio a molti sospetti. Per l'ex marito della vittima Piero Gasparini non è da escludere che dietro il delitto ci sia la Mala del Brenta: lo ha sostenuto al settimanale Chi: «La mia ex moglie è stata vittima di un agguato organizzato. La premeditazione del delitto, la scomparsa del corpo e l’assenza della più piccola traccia di Isabella fanno pensare alla vecchia Mala del Brenta. Gente che non scherza: chi tradisce paga con la vita». Freddy Sorgato ha detto che Isabella è morta durante un gioco erotico a casa sua e di aver gettato il cadavere nel Brenta, coinvolgendo la sorella Debora e poi l'amica Manuela, con cui aveva avuto una relazione. La tabaccaia, invece, ha accusato Debora di aver soffocato Isabella, d'accordo con Freddy, ma Debora ha negato sempre tutto. Rancori e gelosie non ancora motivate costituirebbero il movente.

