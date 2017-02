LAPO ELKANN / Dopo lo scandalo dei festini torna in ‘low profile’: è shopping di jeans a Milano

Lapo Elkann torna in pubblico, rilassato durante lo shopping - È tornato in pubblico il buon Lapo Elkann dopo mesi passati tra scandali, grossi problemi con l’opinione pubblica e soprattutto lo scandalo del festino negli Stati Uniti che ha rischiato non solo di farlo andare a processo con accuse gravi (per fortuna per lui i giudici hanno ritirato tutto ad inizio 2017) ma anche di perdere la vita rischiando dopo eccessi di droga e alcol. Dopo qualche mese eccolo di nuovo tirato a lucido nel centro di Milano: paparazzato da Diva e Donna, il rampollo degli Agnelli pare ripartire con il basso profilo e la tranquillità di chi non vuole altro che ripartire con serenità e senza altri scandali. Pizzicato dal settimanale, Lapo Elkann prova e compra dei jeans stracciati in un grande magazzino in centro a Milano; «capelli ingellati e piglio deciso si dedica ai jeans e tra i tanti modelli ne sceglie uno sdrucito e strappato, simile a quelli che già indossa che sono proprio “stracciati”, una tshirt bianca, un pullover basic blu e poi via di corsa. Esce senza giacca e con le mezze maniche nonostante il freddo milanese con passo svelto si avvicina all'auto e si allontana sfrecciando», riporta il collega di Diva e Donna, quasi incredulo che Lapo non abbia dato prova di lusso, opulenza o acquisti clamorosi. Dei semplici jeans a prezzo “stracciato” giocando proprio sul tipo di pantalone che ora va tanto di moda e di cui Lapo da queste foto sembra gradire assai. Un “grande” ritorno alla normalità?

Lapo Elkann, a "Bianco e Nero" la testimonianza sulla notte in cui ha rischiato di perdere la vita - Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione “Bianco e Nero”, condotta da Luca Telese su La7, si è tornati a Parlare di Lapo Elkann. Sul rampollo di Casa Agnelli - che è tornato a far parlare di se negli ultimi tempi per lo scandalo del finto rapimento a New York - sono arrivate importanti rivelazioni fatte da Patrizia B, la transessuale che dodici anni fa salvò la vita a Lapo Elkann dopo un festino a base di droga. Nel corso dell'intervista televisiva a Bianco e Nero, ha raccontato com'è andata nei dettagli quella fatidica notte: “Lui mi dava il bancomat con il pin, io ritiravo i soldi. Cinquecento euro era l’importo massimo, poi andavo a comprare cocaina. Quella notte verso la fine ebbe come un mancamento. Mi disse ‘Posso stare a dormire da te?’. La mattina mi svegliai presto, lo sentii rantolare". Non si risparmia nei dettagli Patrizia, che svela di aver conosciuto Lapo a Torino, dovre frequentava altre sue colleghe.

Lapo Elkann, parla Patrizia B. la trans che gli salvò la vita 12 anni fa: i dettagli di quella notte - Il racconto di Patrizia B. a Bianco e Nero sulla notte in cui salvo Lapo Elkann continua con ulteriori dettagli: "Provai a scuoterlo, ma niente. Quando capii che non avrebbe risposto, chiamai il 118, non mi interessava quello che poteva succedere. Poteva passare dal sonno alla morte”. Festini, droga, trans: è questo il mondo a cui Lapo è legato secondo le dichiarazioni fatte dalla persona che lo ha salvato dalla morte. “Lapo è attratto dal mondo trans, adora le trans. - aggiunge ancora - Oltre al fatto di Manhattan, mi sembra che sia successo anche a Parigi e Milano. Gli piace il pericolo, è un ragazzo debole, ma con un grande cuore”. Secondo il racconto di Patrizia, Lapo era sempre restìo al portare soldi con sè, mentre preferiva pagare il giorno successivo in contanti o assegno. Le cose però andarono diversamente la sera tra il 9 e il 10 ottobre 2005, che fu anche l'ultima in cui ebbe dei contatti con Patrizia.

