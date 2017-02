OMICIDIO DI VASTO: FABIO DI LELLO, "GIUSTIZIERE" DI ITALO D'ELISA. PRIMA VISITA IN CARCERE DEI FAMILIARI (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Fabio Di Lello ieri ha incontrato per la prima volta i genitori e il fratello dal giorno del terribile omicidio di Vasto: primo incontro in carcere per l'uomo che ha ucciso Italo D'Elisa. Detenuto nella casa circondariale di Torre Sinello in isolamento con l'accusa di omicidio premeditato aggravato, Fabio Di Lello ha riabbracciato i genitori Roberto e Lina, poi il fratello Michele. La famiglia, autorizzata dal gip Caterina Salusti, ha varcato i cancelli della struttura penitenziaria per un incontro di una decina di minuti con Fabio Di Lello, che ha ucciso il giovane coinvolto nell'incidente stradale nel quale morì la moglie Roberta. Poco dopo le 8.30 è cominciato l'incontro, a cui non erano presenti i legali difensori Giovanni Carella e Pierpaolo Andreoni. Intanto le indagini stanno accertando l'esistenza o meno di un complice, di una persona cioè che abbia avvisato Fabio Di Lello della presenza di Italo D'Elisa al Drink Bar.

OMICIDIO DI VASTO: FABIO DI LELLO, "GIUSTIZIERE" DI ITALO D'ELISA. PARLANO LA MAMMA E L'AMICO DANIELE (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Un incidente, un omicidio e tre famiglie spezzate: è questo il drammatico bilancio di Vasto, dove Fabio Di Lello ha ucciso Italo D'Elisa per aver investito sua moglie Roberta Smargiassi, poi deceduta. Il vedovo "giustiziere" ha voluto vendicare la morte della moglie e ora si trova in carcere. «Dalla mattina alla sera stava sempre al cimitero» ha dichiarato la madre di Fabio Di Lello ai microfoni di Pomeriggio 5. La donna non si è sbilanciata sulla notizia della presunta gravidanza della nuora: «Forse Roberta era incinta, ma la notte della disgrazia non abbiamo pensato a fare l'autopsia». Nella puntata di ieri del programma di Barbara d'Urso ha parlato anche un amico di Fabio Di Lello, con il quale allenava una squadra giovanile di calcio. «Noi cercavamo di farlo svagare, cercavamo il più possibile di evitare argomenti come Roberta o come l'incidente. Cercavamo di coinvolgerlo anche dopo l'allenamento, andando al bar» ha raccontato Daniele.

