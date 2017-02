ROBERTA RAGUSA NEWS, ANTONIO LOGLI: LA SUA SCOMPARSA AL CENTRO DEL PROGRAMMA DI FEDERICA SCIARELLI (CHI L'HA VISTO?, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - La scomparsa di Roberta Ragusa è il caso principale della puntata di oggi di Chi l'ha visto?, che andrà in onda alle 21.15 su Raitre. Non si sono mai fermate le ricerche del corpo della donna, ma il marito Antonio Logli è stato condannato a vent'anni di carcere con la sentenza del Gup di Pisa dopo rito abbreviato, dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice Giuseppe Laghezza nel marzo 2015. Il marito di Roberta Ragusa, però, è ancora libero, ha solo l'obbligo di dimora notturna. La difesa ha impugnato la misura cautelare, mentre la procura chiede che finisca in carcere. La decisione spetta al Tribunale del Riesame di Firenze, che se l'è però riservata, quindi verrà comunicata direttamente alle parti. Durante la puntata di Chi l'ha visto? verrà approfondito il caso della scomparsa di Roberta Ragusa, scomparsa da Gello di San Giuliano il 14 gennaio del 2012.

ROBERTA RAGUSA NEWS, ANTONIO LOGLI: LA RICOSTRUZIONE DEL CASO (CHI L'HA VISTO?, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Dopo cinque anni di indagini per far luce sulla scomparsa di Roberta Ragusa è arrivata la condanna a 20 anni di carcere di Antonio Logli, per il quale però è stato disposto l'obbligo di dimora e l'interdizione della potestà genitoriale. Sarebbe la gelosia il movente dell'omicidio: la donna aveva scoperto la relazione tra il marito e Sara Calzolaio, che era stata baby sitter dei loro bambini e lavorava all'autoscuola vicino alla loro abitazione. Secondo l'accusa Roberta Ragusa si sentì tradita, scoppiò la lite col marito e poi avvenne l'omicidio. I sospetti risalivano al 2012, quando aveva ascoltato una telefonata mentre era in cucina a stilare l'elenco della spesa per il giorno dopo. Antonio Logli è stato visto tra il 13 e 14 gennaio 2012 mentre faceva salire la moglie in macchina nella strada davanti casa. Di Roberta Ragusa poi non si è saputo più nulla. Chi l'ha vista fuori dall'abitacolo ha assistito alla lite e al gesto di Logli, che l'avrebbe presa per un braccio e poi trascinata in auto prima di ripartire velocemente. Dall'auto le grida, poi il silenzio. L'uomo viene poi visto sullo stesso posto a pulire l'asfalto con una scopa.

© Riproduzione Riservata.