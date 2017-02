Sveva Alviti/ Video, dall'attacco di epilessia in diretta tv al palco dell'Ariston (Festival di Sanremo 2017)

SVEVA ALVITI TRA DALIDA E L'EPILESSIA (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Questa sera Sveva Alviti sarà ospite al Festival di Sanremo 2017: l'attrice italiana che ha dato volto e voci alla straordinaria artista Dalida al cinema insieme a Riccardo Scamarcio, sarà questa sera sul palco dell'Ariston non solo per presentare il film in cui interpreta l'artista, ma anche per rendere omaggio alla compagna di Luigi Tenco. Anche Dalida è morta suicida a Parigi, il 3 maggio 1987 con un'overdose di barbiturici: la cantante è seppellita al cimitero di Montmartre e la sua tomba è uno dei monumenti più grandi e belli del cimitero, ed è sempre adornata da fiori freschi. Sveva Alviti ha ottenuto la parte di Dalida superando attrici navigate come Penelope Cruz e Laetitia Casta: dopo ovviamente, lei che era essenzialmente una modella, ha dovuto studiare moltissimo canto e recitazione. "Sei ore al giorno, sette giorni alla settimana per sette mesi di lezioni di francese, di cui non sapevo una parola. E di canto perché, anche se le canzoni che si sentono nel film sono cantate dalla vera Dalida, la mia espressività doveva essere perfetta e i movimenti credibili", ha raccontato Sveva Alviti a Vanity Fair.

SVEVA ALVITI: L'ATTRICE DI DALIDA. L'ATTACCO EPILETTICO IN DIRETTA TELEVISIVA (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Tutti ricordano il brutto attacco epilettico in diretta televisiva di Sveva Alviti (clicca qui per il video), l'attrice italiana che ha dato volto e voce alla cantante Dalida in un film in uscita in Italia a Febbraio e che sarà trasmesso dalla Rai il 15 gennaio su Rai uno. Il film è uscito a gennaio anche in Francia - dato che la cantante lì è considerata praticamente un mito - e Sveva Alviti era quindi ospite nella trasmissione Le Grand Journal per promuovere il film. A un certo punto ha iniziato ad avere degli spasmi ed è crollata per terra: immediatamente il conduttore ha bloccato la trasmissione e ha chiamato l'ambulanza, che è arrivata poco dopo. Tanta paura ma fortunatamente Sveva Alviti adesso sta bene, e ha anche ringraziato i suoi fan pubblicando una foto su Instagram mentre si trovava a letto per riposare, con la scritta: "Sto meglio, grazie a tutti per il sostegno e il grande amore dimostrati in queste ultime ore". Clicca qui per vedere la foto di Sveva Alviti.

