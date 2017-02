TERREMOTO OGGI/ INGV, ultime scosse: Tizzano Val Parma sisma M 2.2 in Emilia-Romagna (dati in tempo reale, 8 novembre 2017, ora 1:50)

TERREMOTO OGGI IN EMILIA-ROMAGNA: SCOSSA M 2.2 IN PROVINCIA DI PARMA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 8 NOVEMBRE 2017) - Si sono spostate verso il Nord Italia oggi le scosse di terremoto: un sisma è avvenuto alle 00:24 nella provincia di Parma. Lo ha segnalato la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che lo ha poi localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.5, longitudine 10.23 e ad una profondità di 23 chilometri. Il terremoto è stato di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter e il Comune più vicino all'epicentro del sisma è Tizzano Val Parma (PR). Gli altri Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Palanzano (PR), Vetto (RE), Ramiseto (RE), Corniglio (PR), Neviano degli Arduini (PR), Langhirano (PR), Monchio delle Corti (PR), Calestano (PR), Castelnovo ne' Monti (RE), Terenzo (PR), Lesignano de' Bagni (PR), Busana (RE), Canossa (RE), Collagna (RE), Berceto (PR) e Traversetolo (PR). Ben più forte è stato il terremoto avvenuto in Pakistan, dove è stato registrato un sisma di magnitudo Mwp 6.5.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SCOSSA M 2.2 IN PROVINCIA DI L'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 8 NOVEMBRE 2017) - Si è chiusa con un'ondata sismica la giornata di ieri dal punto di vista dei terremoti: due sono avvenuti in rapida successione nella provincia di L'Aquila. Il primo dei due alle 22:42, l'altro dopo due minuti. Entrambi, però, sono stati di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter. Stando ai dati forniti dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'ultimo terremoto di ieri è avvenuto a latitudine 42.46, longitudine 13.27 e ad una profondità di 14 chilometri. I Comuni più vicini all'epicentro del terremoto sono: Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Scoppito (AQ), Borbona (RI), Campotosto (AQ), Posta (RI), L'Aquila (AQ), Antrodoco (RI), Micigliano (RI), Borgo Velino (RI), Amatrice (RI), Tornimparte (AQ), Lucoli (AQ), Crognaleto (TE) e Cittareale (RI). Quello precedente ha coinvolto la stessa zona, essendo avvenuto a latitudine 42.46, longitudine 13.28 e ad una profondità di 13 chilometri.

