TRENTENNE SUICIDA/ Michele, nessun lavoro può illuderci di trovare quello che cerchiamo davvero

Un giovane uomo friulano si è tolto la vita, lasciando una drammatica lettera ai suoi genitori. E' lucido, non depresso o folle. E' di-sperato, perché non ha più speranze. La mancanza di lavoro, denunciano i suoi genitori, il precariato, e il suo grido è un attacco a una politica indifferente, grossolana e ipocrita. Perché a furia di annunci roboanti sulle magnifiche sorti progressive ci si sente offesi, o presi in giro.

Però, Michele, trent'anni, non è stato ucciso dal precariato. E se è ingiusto giudicare le persone, giudicare è lecito e giusto, è proprio della nostra ragione, e non possiamo smettere mai di provarci. E giudicando le parole di Michele, bisogna pur dire che sono parole sbagliate. Non lo si dice ai genitori: un dolore tanto grande non può essere lenito che da un abbraccio e una compagnia. Ma lo si può dire agli amici di Michele, chiamati da lui a testimoni del suo fallimento, che si indigneranno per la sua tragica fine.

Mutare in rabbia la sofferenza è male, e non affronta le cause della sofferenza. Michele dice che ha vissuto male per trent'anni. Perché non ha trovato un lavoro da grafico come sperava? Non l'avrà cercato fin da ragazzo, e avrà potuto godere di giorni lieti. Michele infatti va subito oltre, al punto nodale: "ho cercato di darmi un senso e uno scopo". Questo è quel che facciamo ogni giorno, e che ci rende protagonisti, non succubi delle condizioni del vivere. Che sono spesso dure: le critiche, la trafila di colloqui d'impiego inutili, i sentimenti non ricambiati, un amore negato. "Essere messo da parte", incalza. Ma chi aveva intorno, Michele? Per fargli dire che la sua realtà era sbagliata, punto?

"Da questa realtà non si può pretendere niente": com'è vero. Si può guardarla in faccia, accoglierla, trasformarla. "Buona fortuna a chi si sente di affrontare il futuro come disastro". Ma può non esserlo. E infatti c'è chi lo affronta. "Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato". Infatti, il mondo non ti si consegna: è quel che è, e a te tocca farne un capolavoro. Se Michele avesse guardato con attenzione commossa l'odissea di chi affronta il mare per tentare la vita, la tragedia di chi sfugge alle bombe, alle mine e riprende in mano i mattoni di casa sua; se Michele avesse potuto visitare un reparto oncologico, con tanti giovani come lui che osano sorridere anche se la loro sorte è segnata. Forse la sua realtà avrebbe avuto altro volto. Lui, che si sentiva tradito da un'epoca. Chi è mai un'epoca? Una convenzione numerica, storica. Ci sono epoche ed epoche nella storia dell'uomo, e la nostra non è peggiore di tante altre, anche vicine a noi. Il ricordo di chi ha vissuto due guerre non è consolatorio, ma uno sprone a scommettere sui nostri talenti, se li han messi in gioco ragazzi in battaglia o nei campi di sterminio, o chini su un campo a raccattare patate per mettere insieme il pranzo con la cena, per sé e per gli altri.