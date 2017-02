TRUMP UCCISO/ La bufala del sito che usa il logo del Tgcom24

Probabilmente ci sono gli estremi per la denuncia. Non è solo una delle tante bufale, "fake news" come si usa dire adesso, che girano per internet quella che diceva che il presidente americano Donald Trump era stato ucciso (con tanto di fotomontaggio che lo ritrae steso per terra), ma per confezionarla si è usato il logo di un sito ufficiale, il Tgcom.24. Il sito di fake news si chiama tgcom24.live, che già basta per attirare coloro che cercano il sito vero di Mediaset, ma nella notizia è stato usato il logo senza alcuna autorizzazione. Non solo: il fotomontaggio è stato fatto usando il logo di un altro sito di news, l'americano ABC, che avrebbe dato in anteprima la notizia: "Donald Trump dead after a fatal attack". Lo fa sapere il sito stesso Tgcom24 che intanto dice come la falsa notizia sia diventata subito virale. Bufale certo, ma a caderci dentro sono sempre in tanti a quanto pare.

© Riproduzione Riservata.