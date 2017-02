Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Mafia Capitale, chiesta archiviazione per 113 persone. Tutti contro Donald Trump (8 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MAFIA CAPITALE, CHIESTA L'ARCHIVIAZIONE PER 113 PERSONE - Un’inchiesta che di fatto si è sgonfiata, quella denominata "Mafia capitale" e che vedeva tra gli altri indagato anche l’ex sindaco del comune Capitolino, Gianni Alemanno. Oggi infatti il Giudice per le indagini preliminari ha chiesto l’archiviazione di ben 113 posizioni su 116 indagati, valutando che su di essi non ci siano "elementi fondanti per sostenere l’accusa in giudizio". Oltre l’ex sindaco dell’ente Alemanno, liberato dal giudizio anche il presidente della regione Lazio Zingaretti, essi erano stati segnalati per associazione di stampo mafiosa, un accusa che però per il Gip era del tutto inconsistente. Il Gip ha inoltre fissato la data della camera di consiglio per gli unici 3 accusati la cui posizione non è stata stralciata.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). FESTIVAL DI SANREMO, E' INIZIATA LA KERMESSE DELLA MUSICA ITALIANA - Ha preso il via ieri sera il 67° festival della canzone italiana, rassegna canora che di fatto ha accompagnato gli italiani dal dopoguerra fino ad adesso. Il festival che si tiene anche quest’anno sul famoso palco dell’Ariston, vede la conduzione di Carlo Conti, che quest’anno si può avvalere dell’aiuto di Maria De Filippi, "prestata" dalle reti Mediaset a costo zero. In gara 30 cantanti divisi tra vecchie e nuove proposte, essi saranno giudicati oltre che da una giuria tecnica anche dal tele voto, modalità che negli anni scorsi è stata attaccata duramente dalle associazioni di categoria. Ad intrattenere i telespettatori ci sarà a comicità di Crozza il quale ogni sera apparirà attorno alle 22.30, per dar vita a uno dei monologhi che lo hanno reso famoso.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). IL MONDO DELL'INFORMAZIONE CONTRO DONALD TRUMP - Ieri i big dell’economia, oggi quello dell’informazione, tutti con un unico obiettivo schierarsi contro il presidente eletto. Di oggi la presa di posizione di alcuni dei maggiori quotidiani USA, che cercano di contrastare le tesi propagandate dal magnate americano. A riaccendere la polemica è stata infatti una dichiarazione di Trump, che ieri durante la visita in una base dell’eserccito ha dichiarato che i media "nascondono gli attacchi terroristici". A confutare tale affermazione quest’oggi sul Washington Post è apparso un editoriale a firma del direttore, che evidenzia come tutte i 78 attacchi citati da Trump hanno trovato spazio sui siti di informazione, l’articolo tra le righe da del bugiardo al presidente, che da par suo ha risposto stizzito tramite il lancio del solito infuocato Tweet.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). POLEMICA JUVENTUS-INTER - La dirigenza della Juve non vuole parlarne minimamente, ma quella dell’Inter invece ci va giù pesante. Inizia l’ex presidente Moratti che evidenzia come ogni volta che la squadra di cui è stato presidente incontra la Juve, ci siano problemi di gestione, soprattutto da parte dell’arbitro designato. Continua Zanetti che sottrae dal parlare per conto loro, e sottolinea finanche il dispiacere di quest’ultimi per aver assistito ad una partita condizionata pesantemente dal direttore di gara. In mezzo i tanti tifosi, i quali sui social non mancano di fomentare la polemica, una polemica che sembra ben lungi dal tramontare definitivamente.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). TENNIS, PALRA ARNAUD GABAS - Ci va pesante Arnaud Gabas, l’arbitro francese colpito dopo un gesto di stizza dalla pallina lanciata con impressionante forza dal tennista diciassettenne Denis Shapovalov impegnato con la sua nazionale, il Canada, nel primo turno di coppa Davis contro l’Inghilterra. Il direttore di gara che per fortuna non sembrerebbe aver avuto danni permanenti all'occhio, si dice stupido della vicenda che lo ha interessato, e sottolinea come non ci ha pensato un attimo ad allontanare l’atleta, anche se questo ha portato all’estromissione della compagine nord americana dall'importante rassegna iridata. Gabas sottolinea che ancora oggi a due giorni da quello che lui definisce l’incidente è sotto antidolorifici, e che quando rientrerà a casa ha già fissato la visita da uno specialista, per avere la sicurezza che non abbia riportato danni permanenti all’occhio colpito dalla pallina.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCI, ORO ALLA SCHMIDHOFER - Delusione azzurra alla prima gara dei mondiali di sci che si stanno tenendo in Svizzera. La nazionale italiana era arrivata infatti all’importante rassegna con molte speranze, ma soprattutto la sua atleta più in forma, Sofia Gaggia, è arrivata malissimo all’arrivo, classificandosi decima a quasi un secondo di ritardo dalla leader della classifica. L’oro è andata alla austriaca Schmidhofer, atleta di 29 anni mai quest’anno capace di effettuare "prestazioni di rilievo", ma che ha saputo interpretare alla perfezione le linee della pista e ad acquisire velocità porta dopo porta. Seconda e terza rispettivamente la Wierather e la Gut, con quest’ultima che come ha dichiarato ai giornalisti ha risentito della "pressione" nel pre gara, e non è riuscita a partire al top della forma mentale. Domani alle 12 l’atteso super G maschile.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, OGGI RECUPERANO JUVENTUS E MILAN LA GARA RIMANDATA PER LA SUPERCOPPA ITALIANA - Delusione azzurra alla prima gara dei mondiali di sci che si stanno tenendo in Svizzera. La nazionale italiana era arrivata infatti all’importante rassegna con molte speranze, ma soprattutto la sua atleta più in forma, Sofia Gaggia, è arrivata malissimo all’arrivo, classificandosi decima a quasi un secondo di ritardo dalla leader della classifica. L’oro è andata alla austriaca Schmidhofer, atleta di 29 anni mai quest’anno capace di effettuare "prestazioni di rilievo", ma che ha saputo interpretare alla perfezione le linee della pista e ad acquisire velocità porta dopo porta. Seconda e terza rispettivamente la Wierather e la Gut, con quest’ultima che come ha dichiarato ai giornalisti ha risentito della "pressione" nel pre gara, e non è riuscita a partire al top della forma mentale. Domani alle 12 l’atteso super G maschile.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA, CASO STADIO ANCORA IN ALTO MARE - Sta diventando un vero e proprio caso quello che vede l’amministrazione retta da Virginia Raggi, negare il permesso al presidente della Roma Pallotta per procedere alla costruzione di uno stadio di proprietà. La vicenda che viene seguita anche dall’estero, e non solo dall’America patria d’origine di Pallotta, vede al centro una "querelle" nella quale nei giorni scorsi sono intervenuti i massimi esponenti del calcio giallorosso, non ultimo l’allenatore Spalletti che "impadronitosi" di un microfono Sky è andato a ruota libera, perorando il progetto. Intanto nella riunione di oggi, definita interlocutoria, si è cercato di spianare eventuali discrasie, cercando di superare le avversità dei tecnici comunali riguardo gli spazi da destinare a parcheggi e alla viabilità ordinaria. La polemica diventa inoltre tutta politica, soprattutto in virtù del rifiuto sempre della Raggi di ospitare le olimpiadi del 2024.

© Riproduzione Riservata.