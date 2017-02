AUGURI SAN VALENTINO 2017/ 14 febbraio, frasi d'amore, immagini, video: Skype, novità per gli auguri (eventi ed iniziative)

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: LE NOVITA' DI SKYPE - Gli auguri di San Valentino 2017 potranno essere inviati il 14 febbraio anche via Skype. Per tutti gli innamorati che sceglieranno di utilizzare questo software di messaggistica istantanea, che permette di fare anche videochiamate, ci sono novità in arrivo. Il team di Skype infatti ha annunciato sul suo blog ufficiale innovazioni sulla piattaforma proprio per San Valentino 2017. In occasione della ricorrenza il servizio offrirà agli utenti una serie di nuove emoji, Mojis e filtri per i video messaggi. Grazie a una collaborazione con l'agenzia Rogue Octopus Skype ha prodotto dei brevi video dedicati alla festività del 14 febbraio: gi utenti potranno condividerli nei messaggi inviati per San Valentino 2017. Sono state create poi nuove emoji tra cui un pacco regalo e due mani che unite formano un cuore oppure un cactus che stringe in mano un palloncino sempre a forma di cuore. In vista della festa del 14 febbraio sono stati introdotti anche una serie di filtri a tema da utilizzare per i messaggi video: gli utenti Skype potranno quindi inviare video messaggi di auguri di San Valentino2017 personalizzati con tanti cuoricini sullo sfondo

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: LE FRASI D'AUGURI - San Valentino 2017 sarà una giornata dedicata allo scambio di auguri tra innamorati. Mancano solo cinque giorni a martedì prossimo, 14 febbraio, il giorno in cui tutte le coppie potranno festeggiare il proprio amore. Quest'anno la ricorrenza cade in un giorno lavorativo ma gli innamorati non mancheranno certo di farsi regali accompagnati da auguri di buon San Valentino 2017. Frasi d'amore possono essere scritte su un bigliettino da inserire nel pacchetto regalo oppure, visto che viviamo ormai nell'era della comunicazione online e soprattutto dei social network, possono essere inviati tramite mail, sms, whatsapp. Non c'è che l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda il mezzo con il quale mandare al partner un messaggio in cui si manifesta tutto il proprio amore. Ma che cosa scrivere nel testo? Ecco che possono venire in aiuto i tanti siti di raccolta di frasi e messaggi d'amore scritti per celebrare l'amore. Di seguito vi proponiamo alcuni link dai quali poter prendere spunto per scrivere un messaggio di auguri di San Valentino 2017 dedicato alla propria metà: http://www.frasidamore.net/auguri-san-valentino.html

