BEVE 8 LITRI D’ACQUA PER DIMAGRIRE / In ospedale in codice rosso, rischia di morire dopo la dieta (Oggi, 9 febbraio 2017)

BEVE 8 LITRI D’ACQUA PER DIMAGRIRE: 66ENNE IN GRAVE CONDIZIONI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - E' arrivata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, una donna di 66 anni, dopo aver bevuto otto litri di acqua, come previsto da una dieta ferrea che stava seguendo. A darne notizia è il quotidiano Repubblica.it, che rivela lo stato di gravità della donna, entrata in uno stato sporifero tre giorni fa. Una volta giunta in ospedale, la 66enne è stata sottoposta ai necessari accertamenti che hanno rivelato uno stravolgimento dei valori fisiologici. Per tale ragione è stata sottoposta immediatamente ad una visita anestesiologica e neurologica con una terapia atta a correggere i valori fuori dalla norma a causa della dieta seguita. Nella giornata di ieri le condizioni della 66enne hanno registrato un netto miglioramento dopo il ricovero presso il reparto di anestesia e rianimazione, dove la paziente giunta in codice rosso è stata monitorata costantemente, per tutto il periodo di assunzione della terapia, ancora in corso. Come riferito dallo staff medico, dunque, la donna sarebbe fortunatamente fuori pericolo ed in fase di guarigione, motivo per il quale nei prossimi giorni lascerà quasi certamente l'attuale reparto. A questo punto la domanda è d'obbligo: può una dieta prevedere l'assunzione di otto litri di acqua? E soprattutto, può mettere a repentaglio la vita di una persona che ha deciso di sottoporsi ad un regime alimentare ferreo orientato alla perdita di peso? Il caso di Catania sarà affrontato nella puntata odierna dalla trasmissione Pomeriggio 5, con ospiti ed esperti in studio pronti a commentare la vicenda, conclusasi nel migliore dei modi ma che poteva costare caro alla 66enne ricoverata in codice rosso.

