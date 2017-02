DILETTA LEOTTA / Palleggia con Alessandro Cattelan dopo le polemiche sul vestito a Sanremo (Goal Deejay, oggi 9 febbraio 2017)

DILETTA LEOTTA PALLEGGIA CON ALESSANDRO CATTELAN A GOAL DEEJAY ONE TO ONE (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Torna in tv Diletta Leotta a soli due giorni dalle polemiche di Sanremo per il vestito super-scollato e con spacco: torna nella sua casa, ovvero quella di Sky Sport con il programma che da quest’anno conduce ogni settimana a metà tra il mondo della musica e lo spettacolo del calcio. Dentro a Goal Deejay - dove presenta i 50 gol più belli e votati della settimana legati alla classifica 50songs di Radio Deejay - quest’anno è nato uno spin-off condotto sempre dalla meravigliosa bionda ex meteorina, dal titolo Goal Deejay One to One. Ospite della serata Alessandro Cattelan, che il 16 febbraio partirà su Sky Uno HD con la nuova edizione di “E poi c’è Cattelan”. “Quest’anno andremo in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì”, ha detto Cattelan alla giornalista di Sky Sport. “Certo è più faticoso – ha continuato – ma abbiamo voluto la bicicletta e…pedaliamo!”. Sono le prime parole di anticipazione della trasmissione che andrà in onda per la prima volta stasera alle 22.45 su Sky Sport Mix HD. In questa veste più consona alla sua normale attività lavorativa - ricordiamo che Diletta Leotta è anche la regina della Serie B ogni sabato pomeriggio - la giovane conduttrice si “diletta” (e perdonateci il gioco di parole) a palleggiare con lo scatenato ospite, un po’ come aveva fatto un mese fa con Alessandro Del Piero quando era venuto ospite a sua volta a Goal Deejay One to One. Sorpresa della serata? Qualche scoop inedito addirittura su Robbie Williams, anche lui guarda caso appena di ritorno dal Festival di Sanremo: Il primo ospite della nuova stagione di “E poi c’è Cattelan” sarà Robbie Williams. “Lui è il più grande entertainer al mondo. Se Elvis è morto davvero e si è reincarnato in qualcuno, quel qualcuno è senz’altro lui”, ha dichiarato Cattelan. E ancora: “Conosco Robbie Williams da un po’, anche considerato il mio passato a MTV. Ci siamo incontrati diverse volte, non ci facciamo gli auguri a Natale ma c’è una certa confidenza”.

DILETTA LEOTTA & ALESSANDRO CATTELAN: IL RITORNO IN SCENA DOPO LE POLEMICHE A SANREMO (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Questa sera con Alessandro Cattelan, due giorni fa al Festival di Sanremo: per Diletta Leotta il momento è sempre magico, con l’interessa di tv, web, social e semplici fan che impazziscono ogni volta che semplicemente appare da qualche parte o twitta su qualche suo programma. La “Diletta Leotta mania” ancora non si è fermata, nonostante le tante polemiche scoppiate all’Ariston quando la bella giornalista di Sky Sport è intervenuta in un breve spazio della trasmissione per raccontare la sua brutta esperienza di hackeraggio subita nel settembre scorso. All’interno della campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, Diletta Leotta ha raccontato come la cosa migliore sia sempre la denuncia di tutte le angherie subite, da un lato, e la profonda attenzione per cosa si scrive, condivide e mantiene sui propri strumenti tecnologici, come lo smartphone. La polemica è poi scattata perché Diletta si è presentata con un abito rosso davvero molto conturbante, con profonda scollatura e appariscente spacco sulla gonna, in stile “Belen” qualche anno fa proprio a Sanremo. Su tutte, la polemica è stata alimentata dalla collega e conduttrice Caterina Balivo che aveva scritto “non puoi parlare di violenze e cyberbullismo e mettere quel vestito lì!”. Dopo una giornata di scambi polemici e fazioni opposte nate sul web è stata la stessa Balivo a scusarsi con la Leotta per aver esagerato con quel tweet un po’ “frettoloso”.

