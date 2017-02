DON ANDREA CONTIN / News, l’ex amante 49enne rompe il silenzio: l’avvocato, “Si sente molto sola” (Ultime notizie oggi, 9 febbraio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS, L’EX AMANTE 49ENNE PARLA TRAMITE IL SUO LEGALE PER LA PRIMA VOLTA DALL’INIZIO DELLO SCANDALO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Dall’inizio della vicenda a luci rosse che vede coinvolto Don Andrea Contin, ex prete della parrocchia di San Lazzaro a Padova, ora sospeso a Divinis, c’è sempre stato il massimo riserbo attorno alla figura dell’ex amante 49enne. Sarebbe partito tutto da una sua lunga denuncia di otto pagine resa lo scorso dicembre ai carabinieri, nella quale la donna ammetteva la sua lunga relazione con il prelato, denunciandone però le violenze. Da qui sarebbe esplosa l’intera vicenda che avrebbe portato all’iscrizione nel registro degli indagati del nome di Don Andrea Contin per i reati di violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Un’inchiesta complessa e che si sta svolgendo su due piani, quello della Chiesa e quello del diritto, e che potrebbe anche vedere altri sacerdoti di Padova coinvolti nello scandalo a luci rosse. Intanto, per la prima volta a rompere il silenzio è stata proprio l’ex amante di Don Andrea Contin, la quale è voluta intervenire tramite il suo legale difensore, di cui se ne apprende solo ora il nome dall’inizio dell’inchiesta poiché si è sempre voluto garantire l’anonimato per proteggere la sua assistita. Si tratta dell’avvocato Ernesto De Toni, intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, durante la passata puntata. La 49enne avrebbe deciso di parlare per tramite del suo legale perché “si sente molto sola, si sente anche poco creduta non dagli inquirenti o dal magistrato ma da tutto quello che legge sui giornali”, ha spiegato De Toni. La triste nonché delicata vicenda in qualche modo ha visto protagonisti anche i parrocchiani rimasti orfani di Don Andrea Contin e che avrebbero manifestato ad oggi la loro grande solidarietà e persino il perdono nei confronti dell’ex prete dello scandalo, ma non sarebbe stato adottato lo stesso atteggiamento nei riguardi della donna la quale avrebbe avuto il coraggio di denunciare. L’avvocato ha poi rivelato una situazione del tutto diversa rispetto a quella riportata finora dai giornali. La sua assistita avrebbe infatti rivelato le continue violenze durate per molti anni: “E’ stata una relazione che è partita senza alcuna aspettativa e senza alcuna volontà da parte della signora”, ha raccontato l’avvocato. A sua detta, la donna non aveva affatto cercato la relazione sentimentale poi nata tra lei e Don Andrea Contin: “Era tranquillamente dedita alle proprie occupazioni, faceva vita di parrocchia ed è stata coinvolta in questa storia”. In merito alle violenze subite, queste sarebbero iniziate sin dall’esordio della loro relazione e sarebbero durate fino a quando la 49enne sarebbe finalmente riuscita a staccarsi dall’ex prete. L’accento si è spostato poi sul secondo reato del quale Don Andrea Contin è accusato, ovvero lo sfruttamento della prostituzione: “La signora non sa nulla”, ha rivelato il legale. La 49enne, infatti, non avrebbe mai ricevuto denaro dal parroco di San Lazzaro e non era questo il motivo per il quale aveva deciso di avere una relazione con l’uomo ora allontanato dalla Curia. La donna, dunque, era innamorata del prete al punto da esserne soggiogata e da subirne violenza.

