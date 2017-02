ESPLOSIONE REATTORE NUCLEARE FRANCIA / Centrale Flamanville: feriti, verifiche su rischi nucleari (ultime notizie oggi 9 febbraio 2017)

ESPLOSIONE CENTRALE NUCLEARE IN FRANCIA, FLAMANVILLE: CI SONO FERITI (ULTIME NOTIZIE) - Grave incidente al reattore nucleare della Centrale di Flamanville in Francia: le ultime notizie che arrivano dalle agenzie francesi riportano come la Centrale francese nella bassa Normandia, vicino dunque all’Oceano, non avrebbe al momento particolari rischi per le attività nucleari in corso e per possibili ispezioni di materiale altamente tossico. Resta però l’allerta, con tutte le forze dell’ordine di quel distretto che si sono recate sul posto per spegnere l’incendio provocato e contare i danni effettivi alla struttura. Purtroppo, come riporta Ouest France, ci sarebbero alcuni feriti all’interno della centrale di Flamanville con i servizi di emergenza e pronto soccorso che sono sul posto per prestare immediati soccorsi al personale lavorante nella centrale. L’esplosione è avvenuta intorno alle 10 di questa mattina con l’incendio che è stato provocato all’interno della sala macchine, dunque lontano dai due reattori nucleari presenti.

ESPLOSIONE CENTRALE NUCLEARE IN FRANCIA, FLAMANVILLE: VERIFICHE SU RISCHI NUCLEARI (ULTIME NOTIZIE) - Al momento le forze dell’ordine francesi escludono rischi dopo l’esplosione della centrale nucleare di Flamanville, nella Bassa Normandia della Francia: come abbiamo riportato qui sopra, i feriti ci sono e sarebbero anche in grande quantità mentre le vittime per fortuna al momento non sarebbero state segnalate. Ovviamente, quando una esplosione avviene all’interno di una centrale con almeno un reattore nucleare, il rischio e pericolo per la sicurezza pubblica scatta immediatamente: le autorità d’altro canto smentiscono in questo caso specifico di Flamanville qualsiasi possibile conseguenza di grave perdita del materiale nucleare. «Ci sarebbero dei feriti, mentre non ci sarebbe rischio nucleare secondo la prefettura. I servizi di emergenza sono sul posto», fa sapere Ouest France. La centrale francese possiede due reattori da 1300 megawatt ciascuno, mentre è in previsione la costruzione anche di un terzo reattore che nei prossimi mesi vedrà la luce all’interno di Flamanville.

