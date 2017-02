INCIDENTE STRADALE ROMA / Tangenziale Est, Portonaccio: auto precipita su rimessa Atac (ultime notizie oggi 9 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE TANGENZIALE EST, ROMA: AUTO VOLA SU RIMESSA ATAC (ULTIME NOTIZIE) - Incidente stradale spettacolare avvenuto questa mattina alle 8 a Roma sulla tangenziale est: con cause ancora tutte da spiegare e scoprire, un’auto attorno alle 8 della mattina mentre percorreva la tangenziale est della Capitale è precipitata volando nel vuoto per parecchi metri prima di cappottarsi sopra una rimessa Atac che si trova sotto il viadotto della tangenziale. Pare che l’uomo all’interno della Polo abbai sfondato il guard rail e in maniera incredibile sia atterrato sulla rimessa di mezzi pubblici Atac, atterrato sul tettuccio. Immediatamente scorso il conducente dell’auto ha riportato serissime conseguenze ed è stato trasportato con codice rosso urgente al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. Miracolosamente non sono state coinvolte altre auto o mezzi che transitavano in quel momento di traffico solitamente molto intenso per l’orario di direzione verso il lavoro nella Capitale e in periferia.

INCIDENTE STRADALE TANGENZIALE EST, ROMA: TRAFFICO IN TILT DA E VERSO LA CAPITALE (ULTIME NOTIZIE) - L’incidente stradale sulla tangenziale Est di Roma ha generato e sta ancor generando forti ripercussioni sul traffico della strada solitamente alquanto trafficata di primo mattino. Ancora da chiarire la dinamica dello spettacolare incidente avvenuto attorno alle 8.00 e che, da quanto si apprende, non ha fortunatamente coinvolto altre persone o mezzi: le ripercussioni sul traffico vedono entrambe le direzioni coinvolte della Tangenziale Est, con colonne di veicoli che transitano nel punto dove il guard rail è stato sfondato dall’auto poi volata sulla rimessa Atac sottostante. da quanto si apprende da Roma Today, l’incidente stradale di questa mattina è avvenuto poco prima delle 8 all’ingresso della Galleria della Nuova Circonvallazione Interna, in direzione via Salaria.

