ISABELLA NOVENTA / News, Manuela Cacco rinuncia alla richiesta di scarcerazione, madre della vittima spera nell’ergastolo (Oggi, 9 febbraio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, MANUELA CACCO: NESSUNA SCARCERAZIONE NÉ RICHIESTA DEI DOMICILIARI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Il caso di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego misteriosamente scomparsa nella notte del 15 gennaio 2016, dal mese di maggio arriverà ufficialmente nelle aule di giustizia. E' attesa per il prossimo 9 maggio, infatti, la prima udienza del processo a carico del trio diabolico formato da Manuela Cacco e dai fratelli Freddy e Debora Sorgato, tutti rinviati a giudizio con rito abbreviato. Le accuse sono di omicidio volontario premeditato e distruzione di cadavere, ma a carico di Manuela Cacco ci sarebbe anche lo stalking e la simulazione di reato, in riferimento rispettivamente alle minacce che si ripeterono per circa un anno a scapito della povera Isabella Noventa e per aver fatto finta di perdere il cellulare con il quale, secondo l'accusa, avrebbe perseguito la vittima nei mesi precedenti al suo delitto. Intanto, per quanto riguarda l'ex tabaccaia veneziana - la quale sta incontrando non poche difficoltà nella vendita del suo negozio - la sua difesa non avrebbe alcuna intenzione di chiedere la modifica della misura cautelare a suo carico. Ne dà notizia il quotidiano online La Nuova di Venezia e Mestre, accogliendo le parole dell'avvocato difensore della donna, la sola ad aver dimostrato l'intenzione di voler collaborare con gli inquirenti in merito al delitto di Isabella Noventa. Prima del processo con rito abbreviato (e probabilmente della sentenza), l'avvocato Alessandro Menegazzo non sarebbe intenzionato a chiedere la scarcerazione o gli arresti domiciliari in favore della sua assistita. E' fiducioso il legale di Manuela Cacco, certo di poter vedere confermata la sua linea difensiva in sede di processo e questo alla luce delle dichiarazioni che l'imputata avrebbe reso nei mesi scorsi e che, sempre a detta del suo avvocato, sarebbero state ritenute credibili sia dalla magistratura che dalla parte civile rappresentata dal fratello della vittima. La linea difensiva alla quale fa riferimento l'avvocato Menegazzo appare più che chiara: Manuela Cacco non avrebbe nulla a che fare con l'omicidio di Isabella Noventa. Nel frattempo, nei giorni scorsi è tornata a parlare la madre della segretaria uccisa, la signora Ofelia: "Mi affido totalmente alla giustizia e spero in un regolare processo e in una pena giusta come lo sarebbe solo l’ergastolo. Per tutti e tre", ha dichiarato l'anziana donna, come riporta Il Mattino di Padova. Una speranza che nasce dalla totale assenza di pentimento da parte di Manuela Cacco e dei fratelli Sorgato rispetto al terribile delitto del quale è stata vittima la povera Isabella Noventa. "Nessuno di loro ha speso una parola per mia figlia, anzi l’hanno continuata a denigrare anche da morta", ha aggiunto la madre, affranta dal dolore. Alla donna, oggi, non è rimasto che chiedere al trio diabolico di poter riavere indietro almeno il corpo dell'amata figlia, mentre le relative difese si preparano in vista dell'importante prova che segnerà l'inizio del processo ai tre soggetti rinviati a giudizio.

