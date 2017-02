LUCA VARANI / News, Manuel Foffo: chiesti 30 anni di carcere, ecco perché la fidanzata della vittima è parte civile (Oggi, 9 febbraio 2017)

LUCA VARANI NEWS, MANUEL FOFFO: CHIESTI 30 ANNI DI CARCERE, ATTESA PER LA PROSSIMA UDIENZA DEL PROCESSO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) – Il processo sulla morte di Luca Varani, il 23enne ucciso lo scorso 4 marzo nell'appartamento al Collatino, periferia romana, starebbe per giungere ad un primo importante epilogo. Nei giorni scorsi si è svolta una nuova udienza durante la quale a prendere la parola sono state le parti civili rappresentate dai genitori della giovane vittima e dalla fidanzata, così come il pm Francesco Scavo. Quest'ultimo ha avanzato la richiesta di condanna a carico di uno dei due imputati, i trentenni Manuel Foffo e Marco Prato che secondo la pubblica accusa si sarebbero macchiati del terribile omicidio di Luca Varani, simile ad una vera e propria mattanza anche alla luce dei risvolti tragici emersi nel corso delle indagini. Varani, giunto all'appuntamento nell'appartamento di Foffo, fu torturato per ore prima di morire in preda a terribili sofferenze. Oltre 100 i colpi inflitti sul suo corpo, tra coltellate e martellate. Il pm Scavo lo scorso lunedì ha quindi avanzato la richiesta di 30 anni di reclusione a carico di Manuel Foffo. Come ricorda Oggi.it, le strade giudiziarie dei due imputati si sono nettamente separate: rito abbreviato per Foffo - il quale potrà godere così di una riduzione della pena pari ad un terzo, come previsto dal procedimento - e ordinario per Marco Prato. Il pr romano di serate gay, dunque, ha scelto di presentarsi davanti alla Corte d'Assise ed affrontare un processo. A Manuel Foffo, la cui difesa ha tentato la carta dell'infermità mentale a causa dell'eccessivo uso di alcol e droga, il pm ha anche contestato la premeditazione e la crudeltà. La famiglia di Luca Varani ha avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 4 milioni di euro. Anche la giovane Marta Gaia Sebastiani, fidanzata storica di Luca Varani, si è costituita parte civile. Un'azione non scontata, come ha ricordato il suo stesso legale, l'avvocato Savino Guglielmi, intervenendo recentemente ai microfoni della trasmissione "Legge o Giustizia" su Radio Cusano Campus. Il legale ha spiegato l'intento di Marta Gaia di costituirsi parte civile al fine di ottenere, in caso di condanna dei due imputati, il risarcimento del danno morale. Nonostante i due fidanzati non avessero mai coabitato, erano legati sin da quando avevano 14 anni da un fortissimo legame, che si desume anche dagli atti processuali. "Abbiamo fatto riferimento ad una sentenza importante del 2014 della Suprema Corte di Cassazione che, in un caso analogo, ha riconosciuto la possibilità di costituirsi parte civile", ha spiegato in merito l'avvocato della giovane fidanzata della vittima. La parola passerà ora alla difesa, in vista della prossima udienza che si svolgerà il 21 febbraio, quando potrebbe giungere la sentenza. Nel prossimo appuntamento in aula i legali del 30enne, quasi certamente punteranno sulla perizia psichiatrica con la quale si stabilirà se Foffo fosse o meno capace di intendere o di volere, al fine di ottenere un'ulteriore riduzione della pena.

