MENINGITE / Milano, insegnante ricoverata grave: psicosi e allarme tra gli alunni del “Curie Sraffa” (oggi, 9 febbraio 2017)

MENINGITE, MILANO: INSEGNANTE RICOVERATA AL SAN PAOLO, “È GRAVISSIMA” (ULTIME NOTIZIE) - Altro caso di meningite, questa volta a Milano con una insegnante dell’istituto superiore Curie Sraffa che è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di San Paolo ad ovest della città. In pericolo di vita purtroppo la donna 55enne, ricoverata dopo uno “shock settico in sepsi meningococcica”, che purtroppo significa una infezione da meningococco che ha attaccato organi vitali. In pericolo di vita, ripetono i medici della struttura ai cronisti giunti sul posto: il caso di meningite, che viene parallelamente studiato con le analisi approfondite sull’insegnante spaventa ovviamente l’intera famiglia e la scuola dove esercitava la 55enne, anche se i medici escludono qualsiasi tipo di allarme pandemico. Secondo Giorgio Ciconali, direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Milano, quello dell'insegnante 55enne «è un caso che rientra nelle statistiche: ci aspettiamo un paio di episodi di questo tipo al mese, anzi sarebbe curioso il contrario», riporta su Repubblica l’esperto.

MENINGITE, MILANO: INSEGNANTE RICOVERATA, NESSUN ALLARME PER GLI ALUNNI (ULTIME NOTIZIE) - Ovviamente il nuovo caso di meningite scoppiato a Milano, avendo colpito una insegnante di una scuola superiore molto affollata, ha fatto scattare l’allarme e la psicosi da contagio in tutta la struttura del Curie Sraffa, posizionato in zona nord-ovest di Milano. Come ha riportato il centro di comunicazione stampa dell’ospedale San Paolo, dove è ricoverata in pericolo di vita la povera insegnante 55enne, gli esperti dell’Ats (la Asl Lombardia, ndr) tanno visitando la scuola in cui insegna la donna, per prendere contatto con i colleghi e gli alunni con cui ha avuto rapporti ravvicinati. «Per loro sarà necessaria la profilassi antibiotica - aggiunge Giorgio Ciconali, direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica - le procedure e le precauzioni sono le stesse che adoperiamo ogni volta per un caso di questo tipo», ovvero di meningite da meningococco. «Si informano tutti gli studenti e le famiglie che è indispensabile essere presenti alle lezioni odierne in quanto non vi è alcun pericolo sanitario. Non sarà possibile accedere all'istituto dopo le ore 11. Si prega di seguire solo le indicazioni fornite dalla scuola». È l'avviso della dirigente scolastica della scuola superiore 'Curie Sraffa' di Milano, professoressa Giovanna Viganò, in merito al ricovero di una docente dell'istituto scolastico per un'infezione da batterio menginococco.

