OMICIDIO DI VASTO / Fabio Di Lello, "giustiziere" di Italo D'Elisa: c'era premeditazione? Attesa per incidente probatorio (Oggi, 9 febbraio 2017)

OMICIDIO DI VASTO, FABIO DI LELLO "GIUSTIZIERE" DI ITALO D'ELISA. C'ERA PREMEDITAZIONE NEL SUO GESTO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Quella in corso è una settimana decisiva per le sorti di Fabio Di Lello, il giovane che si è macchiato del terribile omicidio di Vasto, nel quale a perdere la vita, ucciso a colpi di pistola, è stato il 21enne Italo D'Elisa. Quest'ultimo avrebbe investito, uccidendola, Roberta Smargiassi, moglie del primo, la cui perdita avvenuta sette mesi fa gli avrebbe fatto perdere totalmente la testa al punto da voler "giustiziare" con l'uccisione di D'Elisa la morte dell'amata moglie e del bambino che da poche settimane portava in grembo. Nel corso della passata puntata del programma Pomeriggio 5, si è tornati a parlare dell'omicidio di Vasto, con le ultime importanti novità. L'accento è stato nuovamente posto sul tema della presunta premeditazione che potrebbe celarsi dietro il passaggio delle proprietà di Fabio Di Lello ai genitori prima del delitto di Italo D'Elisa. Stando a quanto reso noto dalla trasmissione Mediaset, in queste ore gli inquirenti si starebbero domandando come mai, dopo la morte di Roberta, Fabio avesse deciso di trasferire tutti i suoi beni ai genitori. Di Lello sapeva che avrebbe compiuto il terribile gesto il quale a sua volta avrebbe rappresentato l'apertura delle porte del carcere a suo scapito? O la morte della moglie lo aveva sconvolto al punto da renderlo incapace di gestire questi beni? E' giallo sui pensieri che agitavano la mente di Fabio Di Lello il quale, come rivelato dalla stessa madre in una recente intervista al settimanale Oggi, da mesi non era più lo stesso. Le indagini proseguono ed ogni comportamento di Fabio compiuto dalla morte accidentale della moglie Roberta, oggi finisce inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, alla luce di quanto accaduto lo scorso 1 febbraio, quando si è consumato il tragico omicidio di Vasto nel quale è rimasto ucciso Italo. Come rievoca la trasmissione Pomeriggio 5, lo scorso 1 dicembre Fabio Di Lello decise di donare ai propri genitori una palazzina di sua proprietà. L'atto fu compiuto in presenza di un notaio. La decisione di spogliarsi dei suoi beni da cosa dipese? Per l'accusa sarebbe esattamente questa la chiave della premeditazione. La difesa del ragazzo, ovviamente, la penserebbe in modo totalmente differente: la donazione sarebbe stata dettata esclusivamente dalla preoccupazione dei genitori. Per i suoi avvocati il ragazzo stava così male da non essere più in grado di gestire da solo i suoi beni. "I famigliari avevano il timore che questo si giocasse tutto", ha commentato in merito il suo avvocato, intercettato telefonicamente dall'inviata della trasmissione. Sul tema della premeditazione insiste l'accusa, la quale sta anche valutando la possibile esistenza di un complice, qualcuno al quale Fabio Di Lello avrebbe potuto rivelare le sue reali intenzioni. Intanto, nella giornata di oggi avverrà a Pescara un incontro molto importante tra i periti di tutte le parti, durante il quale avverrà l’incidente probatorio sul computer e sul cellulare di Fabio Di Lello. Questo sarà uno dei tasselli che potrà ulteriormente chiarire il giallo sulla presunta premeditazione dell’omicidio di Vasto.

© Riproduzione Riservata.