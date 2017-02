PALESTRA/ Lo studio: l'esercizio fisico non fa dimagrire, conta solo la dieta

Quanti chilometri correte al giorno? Quante ore di palestra sudando e faticando per ritrovare una accettabile forma fisica, perdere i chili di troppo e la pancetta? Be', non vi serve a niente, Lo dice uno studio della Loyola University di Chicago, il Modeling the epidemiologic study, che sostiene che l'esercizio fisico non fa perder peso. Ha molti effetti benefici, come la riduzione del rischio di malattie cardiache, diabete e anche cancro, ma per perdere peso c'è una sola cosa da fare: una dieta come si deve. Infatti lo stesso esercizio fisico provoca aumento dell'appetito. Lo studio ha esaminato 1944 persone tra i 25 e i 40 anni di età provenienti dagli Usa, la Giamaica, il Ghana, il Sudafrica e le Seychelles. Ed ecco la sorpresa: tutte le persone esaminate e che facevano regolare attività fisica avevano aumentato il loro peso, soprattutto gli americani...

