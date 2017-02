TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: serata tranquilla, lieve sciame sismico nel maceratese (dati in tempo reale, 9 febbraio 2017, ora 1:55)

TERREMOTO OGGI IN CILE: SCOSSA DI 3.6M NEL DESERTO DI ATACAMA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 9 FEBBRAIO 2017) - Ore tranquille per l'Italia oggi per quanto riguarda il terremoto: dalla mezzanotte di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, non sono ancora segnalate scosse superiori ai 2.0M. Diversa invece la situazione all'estero, dove alle 23:55 si è verificato un sisma di 3.6M nel deserto di Atacama, nel Cile. L'epicentro è stato individuato al latitudine 26.72 e longitudine 70.93, ipocentro a 53 km di profondità. Alle 23:33 è stata colpita invece l'area centrale dell'Alaska da una scossa di 3.0M. I sismografi dell'Università di Alska-Fairbanks hanno rilevato l'epicentro a latitudine 63.20 e longitudine 150.45, ipocentro a 114 km di profondità. Il punto colpito si trova inoltre a 104 km da Healy e 191 km da Palmer, entrambe negli Stati Uniti. Alle 22:32 è stato colpito invece un punto nel mare di Molucca. Il sisma di 4.7M è stato rilevato a latitudine 0.03 e longitudine 126.18, ipocentro a 51 km di profondità.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 9 FEBBRAIO 2017) - L'ultimo sisma finora rilevato in Italia risale alle 21:56, pari a 2.3M, che ha colpito il settore meridionale del Mar Tirreno. L'epicentro è stato individuato a latitudine 39.49 e longitudine 15.58, ipocentro a 263 km. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha localizzato inoltre il punto colpito ad 86 km da Lamezia Terme e 63 km da Cosenza. Alle 21:38 è stata invece colpita la provincia di Macerata da una scossa di 2.2M, a 6 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a latitudine 43 e longitudine 13.04 ed ha interessato Monte Cavallo, Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Visso, Muccia, Ussita, Serravalle di Chienti, Fiastra, Acquacanina, Preci, Sellano, Castelsantangelo sul Nera, Camerino, Bolognola e Sefro. Per quanto riguarda l'estero, si segnala il sisma di 3.9M che ha colpito il Nord della Colombia alle 20:41. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 8.93 e longitudine 74.04, ipocentro a 23 km di profondità.

