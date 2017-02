Terremoto Trento/ Ingv, ultime scosse: sisma M 3.6 a Vallarsa (dati in tempo reale, 9 febbraio 2017)

TERREMOTO OGGI IN TRENTINO ALTO ADIGE: SCOSSA DI M 3.6 IN PROVINCIA DI TRENTO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 9 FEBBRAIO 2017) - Terremoto a Trento oggi 9 febbraio 2017. Il sisma è stato rilevato dalla sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si tratta di una scossa che si è verificata in una regione di solito non colpita da terremoti, come invece accade nelle regioni del centro e sud Italia. L'Ingv ha registrato il terremoto a Trento con una magnitudo 3.6 sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto nella provincia del capoluogo del Trentino Alto Adige. La scossa di terremoto è avvenuta, secondo i dati del report, alle ore 09:14:08 con queste coordinate geografiche: latitudine 45.78, longitudine 11.16 e ipocentro a una profondità di 11 km. Il comune più vicino all'epicentro del sisma è Vallarsa TN, che si trova a 3 km di distanza. Gli altri comuni che si trovano nel raggio di 20 km dall'epicentro di questa scossa di terremoto a Trento sono: Posina VI Valli del Pasubio VI Recoaro Terme VI Laghi VI Terragnolo TN Trambileno TN Ala TN Torrebelvicino VI Rovereto TN Folgaria TN Arsiero VI Velo d'Astico VI Mori TN Brentonico TN Isera TN Tonezza del Cimone VI Volano TN Schio VI Lastebasse VI Avio TN Calliano TN Nomi TN Villa Lagarina TN Pedemonte VI Pomarolo TN Santorso VI Valdagno VI Besenello TN Crespadoro VI Selva di Progno VR Valdastico VI Lavarone TN Altissimo VI Erbezzo VR.

